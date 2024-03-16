صحيفة: موقف بايدن من خطاب شومر المنتقد لنتنياهو يعكس عمق الخلافات بسبب غزة

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن أمس الجمعة، إن السيناتور تشاك شومر ألقى "خطابًا جيدًا" يعكس مخاوف العديد من الأمريكيين بعدما اختلف علنًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تعامله مع الحرب في غزة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي حين أعلن الرئيس الأمريكي عدم وجود تغييرات في سياسة إدارته تجاه إسرائيل، فإن وجهات نظره بشأن الخطاب الذي ألقاه شومر يوم الخميس من قاعة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يحتل الديمقراطي من نيويورك منصب زعيم الأغلبية، يمكن أن تنذر بتحول أوسع في المشاعر، وتعكس عمق الخلافات بين بايدن ونتنياهو.

وتصاعدت التوترات بين كبار أعضاء إدارة بايدن، بما في ذلك الرئيس ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، وبين نتنياهو، في ظل استمرار عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكان خطاب شومر مفاجأة للكثيرين، وجذب انتقادات من المشرعين الجمهوريين الأمريكيين والحزب الحاكم في إسرائيل.

وقال بايدن في بداية اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار: "لن أخوض في تفاصيل الخطاب. لقد ألقى خطابًا جيدًا"، مضيفًا أنه تم إخطاره مسبقًا بتعليقات شومر.

وقال بايدن: "أعتقد أنه أعرب عن قلق جدي لا يشاركه فيه فحسب، بل يشاركه فيه العديد من الأمريكيين".

وتناول فارادكار الصراع قائلاً: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن لإدخال الغذاء والدواء وإخراج الرهائن. نحن بحاجة للحديث عن كيفية تحقيق ذلك والتحرك نحو حل الدولتين."

وقال بايدن إنه يتفق مع تعليقاته.

وردا على هجوم 7 أكتوبر، غزت إسرائيل قطاع غزة وحاصرته وقتلت حتى الآن ما لا يقل عن 30 ألف شخص في القطاع الساحلي، ووضعت بعض المناطق على شفا المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

ودعمت الحكومة الأمريكية إسرائيل علناً منذ هجوم أكتوبر. لكن يوم الخميس، دعا شومر، أعلى مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، قائلاً إن نتنياهو "ضل طريقه من خلال السماح لبقاءه السياسي بأن يكون له الأسبقية على المصالح الفضلى لإسرائيل."

وفي بيان منفصل، احتفل الرئيس باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا من خلال التحذير من أن التحيز ضد المسلمين قد شهد "عودة قبيحة ... في أعقاب الحرب المدمرة في غزة".

وقال: "لقد قلت ذلك مرات عديدة: الإسلاموفوبيا ليس لها مكان في أمتنا."