زعيم الأغلبية بالكونجرس الأمريكى يدعو لانتخابات جديدة فى إسرائيل

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دعا زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر، إلى إجراء "انتخابات جديدة" فى إسرائيل موجهًا خطابًا لاذعًا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن الديمقراطى شومر، قوله : "لا يمكن لإسرائيل أن تأمل فى النجاح كدولة منبوذة يعارضها باقى العالم".

ودعا شومر - الديمقراطى من نيويورك - الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء انتخابات جديدة فى خطاب حذر فيه من أن إسرائيل تخاطر بالتحول إلى "منبوذة" دوليًا تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية.

وقال شومر، وهو أعلى مسؤول يهودى فى الولايات المتحدة وحليف قوى لإسرائيل، إنه يعتقد أن الإسرائيليين يفهمون "أفضل من أى شخص آخر أن إسرائيل لا يمكنها أن تأمل فى النجاح كدولة منبوذة تعارضها بقية العالم، وسوف تختار قادة أفضل لو جرت الانتخابات".

وتابع شومر - فى خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ - : "أعتقد أن إجراء انتخابات جديدة بمجرد أن تبدأ الحرب فى التراجع سيمنح الإسرائيليين فرصة للتعبير عن رؤيتهم لمستقبل ما بعد الحرب".

وشدد شومر، الذى افتتح خطابه قائلاً إنه يشعر بـ"التزام هائل" باعتباره يهوديًا أمريكيًا، على أن نتيجة تلك الانتخابات ستكون متروكة للإسرائيليين – وليس للأمريكيين.

وتمثل هذه الدعوة التى أطلقها أحد أقوى مؤيدى إسرائيل فى الكونجرس، أوضح إشارة إلى إسرائيل حتى الآن بأن الإحباطات بشأن تعامل نتنياهو مع الحرب فى غزة تغلى ويمكن أن تهدد مستقبل العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.