ونشرت الأونروا -عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"- "أدى الدمار الذي لحق بقطاع غزة إلى خلق ما يقرب من 23 مليون طن من الحطام، سوف يستغرق الأمر سنوات لإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة".

وأضافت "كما تأثرت المنازل والمدارس والعيادات والبنية التحتية المدنية الأخرى، فهناك أكثر من مليوني شخص تدمرت حياتهم".

وفي شأن آخر، أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، عن شكره لأستراليا على استئناف تمويلها للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وكتب لازاريني -في منشور على موقع إكس- "شكرًا، أستراليا لانضمامك إلى الدول المانحة التي حافظت على وزادت تمويلها وتلك التي أعلنت مؤخرًا عن مساهمتها للأونروا في هذا الوقت الحرج في غزة والمنطقة".

وأضاف "دعمكم هو شهادة على التزامكم بالمبادئ الإنسانية ومحنة فلسطين خلال أزمة غير مسبوقة".

وأعرب لازاريني عن أمله أن يقوم المانحون الآخرون الذين أوقفوا تبرعاتهم بشكل مؤقت بإصدار إعلان مماثل ودعم الوكالة من أجل وقف الجوع المنتشر على نطاق واسع في غزة وللبقاء بمثابة شريان حياة للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة.