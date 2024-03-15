42 درسا أسبوعيا فى المسجد الحرام خلال شهر رمضان.. مواعيد البث

إيمان حنا

يقام في المسجد الحرام خلال موسم رمضان 42 درسا علميا أسبوعيًا، يقدمها 13 شيخاً من أصحاب الفضيلة المدرسين، وتدرس فيها 20 كتاباً في تخصصات (الفقه والعقيدة والسيرة النبوية والتفسير وأصول الفقه والحديث). وفق موقع "شئون الحرمين".



وتقام الدروس في الأوقات بعد صلاة (العصر، المغرب، العشاء)، وسوف يكون هناك أيضاً دروس بعد صلاة التراويح وصلاة الفجر، وجميعها تقام في توسعة الملك فهد الدور الأرضي والدور الأول، ماعدا درس واحد يقام في التوسعة السعودية الثالثة خلال العشر الأواخر.



وتبث الدروس والمحاضرات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام عبر منصة منارة الحرمين، كما سيشارك فيها عدد 4 من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء.