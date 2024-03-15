بث مباشر لصلاة أول جمعة من رمضان فى الحرم المكى

إيمان حنا

وسط أجواء تعبدية روحانية، احتشد الآلاف من المصلين فى أجواء روحانية، لأداء صلاة أول جمعة من شهر رمضان المبارك ببيت الله الحرام، وتنقل قناة القرآن الكريم، شعائر صلاة أول جمعة من رمضان، وأيضا خطبة الجمعة.

وقد امتلأت أروقة وأدوار المسجد الحرام وسطوحه وساحاته بالمصلين الذين توافدوا إليه منذ الصباح الباكر، وامتدت صفوف المصلين إلى الطرق والساحات والأحياء المحيطة بالمسجد الحرام.

وقد هيأت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الأجواء التعبدية الإيمانية، لقاصدي وزائري الحرمين، من خلال إثراء التجربة الدينية، للمصلين والمعتمرين، الذين يفدون للمسجد الحرام لآداء المناسك وسط منظومة من الخدمات الدينية المتكاملة لقاصدي وزائري الحرمين، التي تُعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.

وأكد المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد برئاسة الشؤون الدينية عبدالله الصولي، أن خطط رئاسة الشؤون الدينية لموسم رمضان لهذا العام ماضية وفق المستهدفات المخطط لها، خصوصًا في جوانب محورية خدمة الضيف، وإثراء تجربة القاصدين والزائرين، وتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي المسجد الحرام.

ومن جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن البدء في استقبال طلبات الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.