8 طرق طبيعية لتنظيف القولون فى المنزل

كتبت إيناس البنا

صحة الجهاز الهضمي جزء لا يتجزأ من الشعور بالسعادة والصحة والعافية، وأحد الأعضاء المهمة في الجهاز الهضمي هو القولون، والذي يُسمى أيضًا الأمعاء الغليظة، لذا فإن صحة القولون هي جزء مهم من صحة الجهاز الهضمي.

لماذا نقوم بتطهير القولون؟

قد تكون بعض جوانب تطهير القولون مفيدة، ومع ذلك، وفقًا لدراسة تجريبية قدمتها Trusted Source، لا يوجد أي دليل بحثي يدعم استخدامه ما لم تكن تقوم به لعلاج الإمساك أو قبل إجراء طبي مثل تنظير القولون.

في هذه الحالات، تركز الأدلة المتاحة Trusted Source على العلاج المائي للقولون، وهو إجراء يتم إجراؤه بجهاز طبي بدلاً من التطهير الطبيعي، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم ما إذا كان تطهير القولون له أي فوائد صحية، كما أن هناك ادعاءات أخرى حول فعالية تطهير القولون، مثل إزالة السموم والطفيليات، مشكوك فيها.

كيف يمكنني تنظيف القولون بشكل طبيعي؟

هناك عدة طرق لتطهير القولون وفقا لموقع "healthline" يمكنك القيام بأشياء بسيطة لتعزيز أو "تطهير" صحة القولون بشكل طبيعي في المنزل.

1. الترطيب

يعد شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا طريقة رائعة لتنظيم الهضم، وقد ثبت أن شرب الماء الفاتر مفيد للهضم أيضًا، وفقًا لدراسة قديمة من عام 2016. ومع ذلك، هناك حاجة إلى المزيد من البحث.

حاول أيضًا تناول الكثير من الأطعمة الغنية بمحتوى الماء، ويشمل ذلك الفواكه والخضراوات مثل البطيخ والطماطم والخس والكرفس.

2. غسل القولون بالماء المالح

يمكنك أيضًا تجربة غسل القولون بالماء المالح، وقد يكون هذا خيارًا للأشخاص الذين يعانون من الإمساك وعدم انتظام حركة الأمعاء، وذلك من خلال استخدام محلول فوسفات الصوديوم الذى يعمل بشكل جيد في تطهير القولون.

أو قبل تناول الطعام في الصباح، امزج ملعقتين صغيرتين من الملح مع الماء الفاتر. يستخدم الناس غالبًا ملح البحر أو ملح الهيمالايا، اشرب الماء بسرعة على معدة فارغة، وفي غضون بضع دقائق، قد تشعر بالحاجة إلى الذهاب إلى الحمام.

3. نظام غذائي غني بالألياف

الألياف هي عنصر غذائي أساسي يجب أن يكون في النظام الغذائي، توجد في الأطعمة النباتية الكاملة والصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور والمزيد.

تحتوي النباتات على السليلوز والألياف التي تساعد في "زيادة" المادة الزائدة في القولون، كما أنها تنظم الإمساك والأمعاء المفرطة النشاط مع تعزيز البكتيريا المفيدة كمضاد حيوي.

تأكد من تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تساعد على صحة القولون، يمكن أن تكون رائعة أيضًا لبكتيريا الأمعاء.

4. العصائر والمشروبات المخفوقة

العصائر هي منظفات شائعة للقولون، حيث تتضمن اعتمادها على عصير الفاكهة والخضروات حيث يساعد تناول العصائر باعتدال على مساعدتك على الترطيب وتحسين ميكروبيوم الأمعاء وحركة الطعام عبر الأمعاء، كما يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الإمساك.

5. دايت العصير

تشمل العصائر الشائعة في دايت العصير والتطهير عصير التفاح وعصير الليمون وعصائر الخضار، ومع ذلك، يمكن أن يكون العصائر أكثر فائدة للقولون والصحة العامة.

6. تناول النشويات المقاومة

النشويات المقاومة تشبه الألياف، وتوجد أيضًا في الأطعمة النباتية مثل البطاطس والأرز والبقول والموز الأخضر والحبوب، تعزز هذه المصادر صحة القولون عن طريق تعزيز ميكروفلورا الأمعاء.

7. البروبيوتيك

إضافة البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي هي طريقة أخرى لتطهير القولون، وهذا يعزز أيضًا الصحة العامة بطرق أخرى عديدة، يمكنك الحصول على المزيد من البروبيوتيك من خلال تناول مكملات البروبيوتيك، كما يجب تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي والمخللات والأطعمة المخمرة الأخرى.

8. شاي الأعشاب

قد يساعد شاي الأعشاب في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال القولون، تحتوي الأعشاب مثل الزنجبيل والثوم والفلفل الحار على مواد كيميائية نباتية مضادة للميكروبات، ويُعتقد أن هذه المواد تعمل على قمع البكتيريا الضارة.