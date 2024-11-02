3 علاجات طبيعية لتخفيف التهاب الأمعاء والجهاز الهضمى

كتب - حسام الشقويرى

التهاب الأمعاء مشكلة شائعة، وغالبًا ما ترتبط بحالات مختلفة في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، ومرض كرون، وعدم الراحة الهضمية بشكل عام. يمكن أن يؤدي التهاب بطانة الأمعاء إلى أعراض مثل الانتفاخ والتشنج والإسهال والإمساك، ما يجعل من الضروري إدارة الجهاز الهضمي وتهدئته. في حين أن الأدوية يمكن أن تساعد، اكتسبت العلاجات الطبيعية شعبية بسبب نهجها الشامل. وهناك علاجات منزلية قوية تعمل على تخفيف التهاب الأمعاء واستعادة صحة الجهاز الهضمي، وفقا لما نشره موقع healthshots.

الكُركُم

الكركم، وهو نوع من التوابل الصفراء الذهبية يستخدم عادة في المطبخ الهندي، اشتهر بخصائصه الطبية لقرون من الزمان. المركب النشط الأساسي في الكركم هو الكركمين، المعروف بتأثيراته القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. وقد أجريت أبحاث واسعة النطاق على الكركم لمعرفة قدرته على تقليل الالتهابات في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الأمعاء.

للاستفادة من فوائد الكركم لصحة الأمعاء، يمكنك دمجه في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى الكاري أو الحساء أو الشاي. لتحسين الامتصاص، من الأفضل تناول الكركم مع الفلفل الأسود، حيث يزيد مركب البيبيرين الموجود في الفلفل من التوافر البيولوجي للكركمين بنسبة 2000%.

كيفية الاستخدام:

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الماء الدافئ مع قليل من الفلفل الأسود.

اشرب هذا المشروب المقوي المصنوع من الكركم يوميًا على معدة فارغة لتقليل التهاب الأمعاء.

الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع آخر من التوابل القوية التي استُخدمت في الطب التقليدي لعلاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك التهاب الأمعاء. الزنجبيل غني بالجينجيرول، وهو مركب حيوي نشط له خصائص قوية مضادة للالتهابات، ويساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات.

وجدت دراسة أن مستخلص الزنجبيل يمكن أن يقلل بشكل كبير من الالتهاب في الأمعاء عن طريق تثبيط السيتوكينات المؤيدة للالتهابات والإجهاد التأكسدي. وخلصت الدراسة إلى أن خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات يمكن أن تكون مفيدة في إدارة حالات مثل التهاب المعدة ومرض التهاب الأمعاء (IBD). علاوة على ذلك، من المعروف أن الزنجبيل يحفز الإنزيمات الهضمية، والتي يمكن أن تحسن الهضم وتقلل من الانتفاخ.

يمكن تناول الزنجبيل بأشكال مختلفة، سواء طازجًا أو مجففًا أو في الشاي. إنه علاج متعدد الاستخدامات ويمكن دمجه بسهولة في نظامك الغذائي اليومي.

كيفية الاستخدام:

يمكنك تحضير شاي الزنجبيل عن طريق غلي بضع شرائح من الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10-15 دقيقة.

أضف العسل والليمون لمزيد من النكهة والفوائد.

اشرب هذا الشاي مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا لتخفيف التهاب الأمعاء وتحسين الهضم.

بذور الشمر

بذور الشمر، والتي تستخدم عادة كمساعد هضمي بعد تناول الطعام، فعالة للغاية في تقليل التهاب الأمعاء.و أثبتت الدراسات أن بذور الشمر تحتوي على مركب يسمى الأنيثول، والذي ثبت أن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنجات. لا تساعد بذور الشمر في تهدئة الجهاز الهضمي فحسب، بل إنها تخفف أيضًا من أعراض مثل الانتفاخ والتشنجات والغازات.

تُستخدم بذور الشمر عادةً لعلاج حالات مثل متلازمة القولون العصبي والارتجاع الحمضي، حيث تساعد على استرخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، مما يخفف الانزعاج ويعزز الهضم بشكل أفضل.

كيفية الاستخدام:

امضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد تناول الطعام للمساعدة على الهضم وتقليل الالتهاب.

وبدلاً من ذلك، يمكنك تحضير شاي الشمر عن طريق نقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة في الماء الساخن لمدة 10 دقائق.

اشرب هذا الشاي مرة أو مرتين يوميًا للسيطرة على التهاب الأمعاء لديك.

لجمع بين بذور الكركم والزنجبيل واليانسون لصحة الأمعاء

في حين أن بذور الكركم والزنجبيل والشمر تعد علاجات فعالة بشكل فردي، فإن الجمع بينها يمكن أن يخلق منشطًا قويًا مضادًا للالتهابات لصحة الأمعاء، إليك وصفة بسيطة يمكنك تجربتها:

مكونات:

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

قطعة من الزنجبيل الطازج المبشور مقاس 1 بوصة

1 ملعقة صغيرة من بذور الشمر

2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عسل (اختياري)

رشة فلفل اسود

الطريقة:

أغلي الماء ثم أضيفي إليه الزنجبيل المبشور وبذور الشمر.

اتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي الكركم والفلفل الأسود.

صفي الخليط في كوب وأضف إليه العسل إذا رغبت في ذلك.

اشرب هذا المنشط المضاد للالتهابات مرة واحدة يوميًا لتهدئة أمعائك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.