احم نفسك.. أهمية الفحص المبكر للوقاية من سرطان القولون

كتبت فاطمة ياسر

سرطان القولون ورم خبيث في بطانة الأمعاء الغليظة، يمكن علاجه أيضًا عندما يتم اكتشافه مبكرًا، كما أنه من أكثر الأمراض التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، والسبب اتباع العديد من العادات اليومية الخاطئة، كتناول الطعام السريع، أو التدخين، أو ما شابه ذلك من حيل تزيد من فرص الإصابة.



وحول ذلك قال استشاري الأورام في كلية طب عين شمس الدكتور بولس إسحاق، إن سرطان القولون من الأورام الشائعة خاصة فى الدول الأوروبية وأمريكا والسبب يرجع بصورة أساسية، للنمط الغذائى المتبع فى تلك الدول.

أسباب الإصابة بسرطان القولون

أوضح استشاري الأورام العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان القولون، ومنها تناول الطعام الغني بالدهون المشبعة فى طعامهم كالأكلات المقلية واستخدام الدهون المهدرجة كالسمن النباتى، وكذا أحشاء الحيوانات كالكوارع واللية وغيرها، وهذا يمثل خطورة بالغة على الجهاز الهضمى ويعد من أهم أسباب الإصابة بأورام القولون، كما أن التدخين له دور أيضا.

الوقاية من سرطان القولون

قدم استشاري طب الأورام العديد من النصائح للوقاية من سرطان القولون، منها:

-إجراء الفحوصات منتظمة للقولون ومنها المنظار حيث أن القيام به يمنع غالبية سرطانات القولون \ويمنع تحول أي ورم حميد إلى خبيث.

-تناول الأطعمة الصحية كالفواكه والخضراوات والمكسرات، تعد من الحيل الجيدة التي تقلل فرص الإصابة بسرطان القولون.

-التخلص من الوزن الزائد له دور واضح في الوقاية من سرطان القولون، فتحقق من مؤشر كتلة الجسم، حيث يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

-ممارسة الرياضة يوميا أو على الأقل لمدة خمسة أيام في الأسبوع سيساعدك فى الحفاظ على وزن صحي ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.