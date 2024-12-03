كتبت مروة محمود الياس

التهاب القولون من المشكلات التي تصيب الكثير من الأشخاص يعاني خلالها الشخص من مشكلات وأعراض كثيرة، أهمها: حركات الأمعاء وألم شديد بالبطن تختلف حدته من شخص لآخر، وتقلصات بطنية وشعور بالانتفاخ والامتلاء فضلا عن إمكانية الإصابة بالإمساك، وفقا لتقرير نشر في موقع very well health الطبي.

ذكر التقرير أن حركات المعدة التي تحدث أثناء الإصابة بنوبات القولون أو التهابات القولون التقرحي أو التهابات بطانة القولون أي مشكلة قد تصيب القولون بشكل مفاجئ يمكن أن تؤدي إلى الإمساك وصعوبة التبرز وتقلل حركيه الأمعاء بشكل واضح لتزيد مدة الإمساك بشكل كبير.

طرق سهلة لعلاج الإمساك الناتج عن التهاب القولون



لذا أوضح التقرير مجموعة من النصائح السهلة التي تجنبك الاصابة بالإمساك عند التهابات القولون والتي من بينها: