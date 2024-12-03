التهاب القولون من المشكلات التي تصيب الكثير من الأشخاص يعاني خلالها الشخص من مشكلات وأعراض كثيرة، أهمها: حركات الأمعاء وألم شديد بالبطن تختلف حدته من شخص لآخر، وتقلصات بطنية وشعور بالانتفاخ والامتلاء فضلا عن إمكانية الإصابة بالإمساك، وفقا لتقرير نشر في موقع very well health الطبي.
ذكر التقرير أن حركات المعدة التي تحدث أثناء الإصابة بنوبات القولون أو التهابات القولون التقرحي أو التهابات بطانة القولون أي مشكلة قد تصيب القولون بشكل مفاجئ يمكن أن تؤدي إلى الإمساك وصعوبة التبرز وتقلل حركيه الأمعاء بشكل واضح لتزيد مدة الإمساك بشكل كبير.
طرق سهلة لعلاج الإمساك الناتج عن التهاب القولون
لذا أوضح التقرير مجموعة من النصائح السهلة التي تجنبك الاصابة بالإمساك عند التهابات القولون والتي من بينها:
- تناول دواءك الذي وصفه الطبيب لك بانتظام لعلاج القولون
- اهتم بتناول الطعام الغني بالألياف ذلك الذي يعزز حركية المعدة ويجعلها قدرة على هضم الطعام والامتصاص الجيد
- التركيز على الأطعمة منخفضة السكريات ولكنها في الوقت ذاته مفيدة للمعدة والأمعاء مثل الكمثرى والتوت في الفواكه
- البرقوق من الفاكهة المهمة جدا التي تعزز من صحة الأمعاء وتخلصك من الإمساك الناتج عن التهاب القولون
- الأفوكادو هام وضروري في علاج الحالة أيضا
- يمكن الاهتمام بالتفاح والتين والبلح كمحفزات للأمعاء ولحركيتها
- المياه المستمرة تخلصك من الإمساك بشكل سهل للغاية وتفيد في علاج مرضى القولون
- الحركة والرياضة تساعد أيضا على التخلص من هذا النوع من الإمساك
- اعرض حالتك على طبيبك المختص إذا كانت حالة الإمساك مزمنة أو مزعجة للغاية
- السوائل والمشروبات كلما أدخلتها فى نظامك الغذائى كلما كنت أكثر صحة ووقاية من الإمساك
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