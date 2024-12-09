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وزير الخارجية الأردنى: دخول إسرائيل أى قطعة من أرض سوريا خرق للقانون الدولى

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:18 ص
وزير الخارجية الأردنى: دخول إسرائيل أى قطعة من أرض سوريا خرق للقانون الدولى أيمن الصفدي
كتب ـ محمد عبد العظيم

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قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، إن دخول إسرائيل أي قطعة من أرض سوريا خرق للقانون الدولي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات عنيفة على منطقة درعا جنوب سوريا، بحسب مصادر إعلامية سورية.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر سوري لوكالة "رويترز"، أمس، إنَّ دوي انفجارات سُمع بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، وأن الضربات التي استهدفت حي المزة يشتبه أنها إسرائيلية.

وقال المصدران الأمنيان، إنَّ 6 ضربات على الأقل أصابت القاعدة الجوية الرئيسية الواقعة شمالي مدينة السويداء، وتضم مخزونًا كبيرًا من الصواريخ والقذائف التي تركتها القوات السورية وراءها.







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