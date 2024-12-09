إعلام عبرى: إسرائيل تستغل حالة عدم الاستقرار فى سوريا وتوسع وجودها العسكرى

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن إسرائيل تسعى لاستغلال حالة عدم الاستقرار في سوريا وتوسيع وجودها العسكري في مرتفعات الجولان.

وأمس أعلن التلفزيون الرسمي السوري، سقوط نظام بشار الأسد، وبث التلفزيون الرسمي شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات عنيفة على منطقة درعا جنوب سوريا، بحسب مصادر إعلامية سورية.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر سوري لوكالة "رويترز"، أمس، إنَّ دوي انفجارات سُمع بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، وأن الضربات التي استهدفت حي المزة يشتبه أنها إسرائيلية.