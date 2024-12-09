اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 ديسمبر 2024 11:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الفوضى تضرب سوريا.. أسلحة تباع فى الشوارع وسرقات بالجملة.. فيديو

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:13 ص
الفوضى تضرب سوريا.. أسلحة تباع فى الشوارع وسرقات بالجملة.. فيديو الفوضى فى سوريا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت العاصمة السورية دمشق حالة من الفوضى عقب سقوط النظام السوري، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق عمليات السرقة وإطلاق النار العشوائى في عدد من الأحياء وانتشرت حالات نهب طالت الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك سرقة سيارات ونهب محال تجارية في أحياء عدة، كما انتشرت مقاطع فيديو تُظهر عمليات بيع الأسلحة بشكل علني.

 

 

وكان قد قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عصام هزيمة، إن المصرف تعرض صباح الأحد، لحوادث سرقة، مضيفا أنه تم إطلاق نار .

وأوضح أن أموال المصرف المركزي هي أموال لـ سوريا وليست تابعة لأي شخص، وهذه الأموال تستخدم في شراء الدواء والغذاء.







مشاركة

بشار الأسد سوريا

سوريا بشار الأسد

بشار الاسد سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد

محمد راتب النابلسي

اين ذهب بشار الاسد

فاروق الشرع

هل سوريا تحررت

اسماء الاسد

احداث سوريا الان

رئيس سوريا

العلويين

اخر اخبار سوريا الان

اين بشار الاسد

المعارضة السورية دمشق

بشار اسد

سقوط نظام الاسد

مغادرة بشار الاسد

ماذا حدث فى سوريا

ماذا حدث لبشار الاسد

هروب بشار

مصير بشار الاسد

كيف تحررت سوريا

دمشق الان

بشار الاسد يغادر سوريا

هل تحررت سوريا

المصرف المركزي بسوريا




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة