الفوضى تضرب سوريا.. أسلحة تباع فى الشوارع وسرقات بالجملة.. فيديو

وكالات

شهدت العاصمة السورية دمشق حالة من الفوضى عقب سقوط النظام السوري، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق عمليات السرقة وإطلاق النار العشوائى في عدد من الأحياء وانتشرت حالات نهب طالت الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك سرقة سيارات ونهب محال تجارية في أحياء عدة، كما انتشرت مقاطع فيديو تُظهر عمليات بيع الأسلحة بشكل علني.

وكان قد قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عصام هزيمة، إن المصرف تعرض صباح الأحد، لحوادث سرقة، مضيفا أنه تم إطلاق نار .

وأوضح أن أموال المصرف المركزي هي أموال لـ سوريا وليست تابعة لأي شخص، وهذه الأموال تستخدم في شراء الدواء والغذاء.