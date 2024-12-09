وزارة العمل: تدريبات مجانية وندوات توعوية للشباب فى المحافظات

كتبت آية دعبس

نشرت وزارة العمل، حصاد لأنشطة مديريات العمل بالمحافظات، فى إطار مشاركتهم فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان، حيث تضمنت:-

القاهرة

بدأت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، برنامج التدريب المهنى المجاني لعدد 13 متدرب على مهنة التفصيل والخياطة و14 متدرب على مهنة اللحام ، والتي تستمر لمدة 40 يوماً ، بمركز التدريب المهني " شهداء الكتيبة 103 صاعقة "، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

الاسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، جولة تفقدية للوحدة المتنقلة وذلك لحضور ختام الدورة التدريبية ،واختبار المتدربين على مهنة صيانة المحمول بالعربة المتنقلة ببشاير الخير 1 بغيط العنب ، لعدد 10متدربين ، وبلغت مدة التدريب شهر ،صرح بذلك محمد كمال مدير مديرية العمل بالاسكندرية .

أسيوط :

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث قامت بتنفيذها إدارة المفاوضة الجماعية، ومكتب علاقات عمل أسيوط.

دمياط

شاركت مديرية العمل بدمياط ،بندوتين عن الخدمات التى تقدمها المديرية من فرص عمل للشباب، و التدريب على المهن المختلفة وذلك بقرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا، بحضور عدد 200 من المواطنين.

قنا :

اختتمت محافظة قنا فعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي نظمته الإدارة العامة لتفتيش العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران.

كما استقبلت وحدة التدريب المتنقلة بقرية القناوية، التابعة لمديرية العمل بقنا، زيارة منسقي المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان" ، جاء التدريب المخصص للفتيات على مهنة الخياطة بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص، حيث ركز على إكسابهن المهارات المهنية التي تؤهلهن لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة. وشملت البرامج التدريبية مجالات عملية تسهم في رفع مستوى معيشة الفتيات وتحقيق استقلالهن الاقتصادي، في إطار التوجه الوطني لدعم دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، صرح بذلك أحمد جابر عبد الباسط مدير مديرية العمل بمحافظة قنا.

القليوبية

تنظم مديرية العمل بالقليوبية ،تحت رعاية السيد محمد جبران وزير العمل، والسيد ايمن عطية محافظ القليوبية، ملتقى توظيف في تمام الساعة التاسعة صباحا، يوم الاحد الموافق 15 ديسمبر المقبل، حيث يوفر الملتقي فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص لدعم شباب محافظة القليوبية ، صرحت بذلك إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية.

أسيوط

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن ختام البرنامج التدريبي المهني المجاني على مهنتي "صيانة المحمول، التفصيل والخياطة" حيث بلغ عدد خريجي دورة صيانة المحمول 12خريج، والمُنفذ بمركز التدريب المهني ببني غالب، كما بلغ عدد خريجي دورة التفصيل والخياطة 10خريجات ، والمُنفذ من خلال وحدة التدريب المتنقلة والتي تخدم قُرى مركز الفتح، وقد تم تسليم الخريجين و الخريجات من أوائل تلك الدورات التدريبية المُشار إليها عدد 2 ماكينة تفصيل وخياطة، وعدد 2 شنطة أدوات لازمة لأغراض إصلاح وصيانة المحمول ، صرح بذلك علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط .

سوهاج

قامت مديرية العمل بسوهاج تسليم 26 جائزة و75 شهادة إتمام التدريب للخريجين وتكريم مديري مراكز التدريب ومدربي الدورات وذلك بالتعاون مع UN Women Egypt ، حيث تسليم الجوائز للمتميزات من خريجي الدورات التدريبية الثلاثة المجانية وكذلك شهادات إتمام الدورات لعدد 75 متدربة علي 3 مهن وهى: اعادة تدوير الاقمشة، والتجميل وتصفيف الشعر وصناعة الحلويات وذلك في إطار مشروع تعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة للفتيات والسيدات للتأهيل لسوق العمل.