"وظائف بالسعودية" وزارة العمل توفر فرصا بمرتبات تصل لـ15 ألف ريال.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

تواصل وزارة العمل لليوم الثانى على التوالى، تلقى طلبات الراغبين فى التقدم على وظائف بالسعودية، في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، والتى من المقرر لها أن تستمر فى استقبال أوراق المتقدمين لمدة 10 أيام.

وتتوافر فرص العمل، فى تخصصات متنوعة، وهى:

1- عدد 5 مهندسين مدني، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة المدنية ويُفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى، والبنية التحتية.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

2- عدد 5 مهندسين ميكانيكا، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس فى الميكانيكا، ويفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

3- عدد 5 مهندسين كهرباء، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ويفضل ما جستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

4- عدد 2 محاسبين "ذكور"، ويشترط للتقدم:

- الحصول على بكالوريوس محاسبة أو مالية، أو إدارة أعمال.

- خبرة من 5 إلى 7 سنوات فى مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة والمشاريع أو مجال ذات صلة.

- تتراوح مرتباتهم من 6000 إلى 10 آلاف ريال حسب الخبرة.

ويحصل المقبولين فى تلك الوظائف على عدة مزايا، منها:

- علاوات على الأداء.

- توفير تذاكر الطيران.

- توفير سكن.

- توفير الإقامة داخل الموقع.

- توفير التأمين الصحى.

- إمكانية مد العقود.

- ضمان التسوية المالية فى حال إنتهاء العقد أو نزول العامل إلى مصر.

- توفير فرص الترقية حسب الأداء.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة "إن وجدت"،على البريد الإلكتروني التالي: Labour@labour.gov.eg، وأكدت الوزارة أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف.