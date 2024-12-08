اليوم السابع
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سلسلة من اللقاءات الدينية بمراكز شباب أسوان ضمن مبادرة بداية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 09:19 م
سلسلة من اللقاءات الدينية بمراكز شباب أسوان ضمن مبادرة بداية مبادرة بداية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وجهودها المتواصلة لنشر الوعي الديني والثقافي بين الشباب، تنفذ إدارة تنمية النشء بالرواق الأزهري بأسوان، سلسلة من اللقاءات الدينية والثقافية في مراكز شباب سلوا بحري والديوان والعطواني خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتشهد هذه اللقاءات إقبالًا كبيرًا من الشباب، حيث تستهدف بناء شخصية متوازنة قائمة على القيم والمبادئ الإسلامية، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجههم في عصرنا الحالي.

وتُعقد هذه اللقاءات كل يوم سبت من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، حيث يتناول الخبراء والمختصون في الشأن الديني مواضيع هامة تساهم في تنمية الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين.

في نفس السياق وإنجاز جديد يشهد على نجاح مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق فريق كرة السلة تحت 14 سنة بمركز شباب مدينة كوم أمبو فوزاً مستحقاً على فريق نادي كيما الرياضي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب النادي.

جاء هذا الفوز ليعكس مدى الأثر الإيجابي الذي تحدثه المبادرة الرئاسية في تنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، وقد استطاع فريق مركز شباب كوم أمبو أن يقدم أداءً مميزاً طوال المباراة، ليثبتوا جدارتهم بالفوز.







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