مديريات العمل بالمحافظات تنظم ندوات توعوية حول أهمية التدريب المهنى

كتبت آية دعبس

شاركت مديرية العمل بجنوب سيناء، من خلال إدارة التدريب المهنى ومكتب عمل أبو زنيمه مع إدارة الصناعات الحرفية بمحافظة جنوب سيناء بالدورة التدريبية لأعمال النجارة في ندوه توعويه عن أهميه التدريب المهنى واتباع أسلوب تفكير مختلف فى مجالات العمل الحر وتحديات سوق العمل ومواجهه متطلبات سوق العمل فى الداخل والخارج، من خلال عماله مدربه واهتمام الدولة بالشباب وتدريبهم ومجالات العمل المختلفة.



ومن جانبها، أوضحت وفاء نجاح مدير المديرية، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة.

ونظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالمنيا مبادرة سلامتك تهمنا للعاملين بشركة لتوزيع الكهرباء - قطاع شمال وجنوب وذلك بحضور محمد صلاح - وكيل المديرية الاستفسارات وبلغ إجمالي الحاضرين (30). ، يأتى ذلك فى إطار سعى المديرية نحو تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشآت بالإضافة إلى المترددين عليها، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير المديرية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

قام أشرف عبد الحميد السيد، مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، بتفقد مكتب عمل سفاجا وذلك للوقوف على أوجه الخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين، ولمتابعة توجيهات وزير العمل بأهمية تعيين ذوى الهمم، ومتابعة المنشآت، والتأكد من استيفاء نسبة 5%من إجمالي عدد العاملين بكل منشأة.

والتقى مدير المديرية بالعاملين بالمكتب، وأطمئن على سير العمل على الوجه الأكمل ، واطمئن على حل مشاكل المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل لائق، وأوضح مدير المديرية أن لكل عامل حقوق وواجبات يكفلها له قانون العمل، موجهاً المفتشين بالمكتب بضرورة استكمال الزيارات إلى المنشآت العاملة في المدينة للتوعية بأهمية تعيين ذوى الهمم وذلك لدمجهم فى سوق العمل.