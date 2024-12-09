امتحان الترم الأول.. يبدأ 11 يناير حتى 23 وإجازة نصف العام لمدة أسبوعين

كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام الدراسى، حيث تبدأ لصفوف النقل 11 يناير المقبل وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية 18 حتى23 يناير 2025، ويدخل طلاب المدارس فى إجازة نصف العام بداية من 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين، حتى 6 فبراير المقبل وينطلق الفصل الدراسي الثاني بداية من 8 فبراير 2025.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطاباً للمديريات المديريات التعليمية بشأن تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائي للفصل الدراسي الأول، موضحة أنه في ضوء الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم الفنى بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، وحرصا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوى لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها تقرر طبقا للقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024 عقد تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن الفصل الدراسي الأول وفقا لما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري 136 لسنة 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية مع مراجعة نسبة حضور التلميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024، على أن يتم : تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى وتحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية .

وطالبت وزارة التربية والتعليم بإحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ .

- اعتبار الفترة من 29 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025 مراجعة وتقييم للصفين الأول والثانى الابتدائي (تقييم مبدني و اعتبار الفترة من 16 / 1/ 2025 حتى 23 يناير تقییم نهائی.