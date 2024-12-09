اليوم السابع
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وزارة التعليم توضح تفاصيل تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى بالترم الأول

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 06:00 ص
وزارة التعليم توضح تفاصيل تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى بالترم الأول تلاميذ المدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن عقد تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى عن الفصل الدراسي الأول، حيث أوضحت الوزارة أنه يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية والشفوية والمهارية، على أن تتم تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى وتحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان أولياء الأمور بنتائج التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ مع اعتبار الفترة من 29 ديسمبر الجارى حتى 5 يناير المقبل مراجعة وتقييم للصفين الأول والثانى الابتدائي وهو عبارة عن تقييم مبدئى و اعتبار الفترة من 16 يناير حتى 23 من نفس الشهر  تقییم نهائی.


وأشارت الوزارة إلى أنه  يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها بصورة شهرية، على أن يتم احتساب متوسط درجات التلميذ في كل فصل دراسى وتكون درجة التقييم الشهرى 100 درجة.

وأكدت على أن المهام التحريرية مخصص لها 20 درجة لكراسة الأداء الصفي ويدون بها التلميذ الممارسات الصفية اليومية وتقيم أسبوعيا والذى تم منذ بدء العام الدراسي الجديد ومخصص له  20 درجة للمهام التحريرية المنزلية وتقيم بشكل أسبوعى من خلال كراسة الواجب و20 درجة للتقييم الأسبوعي في صورة أسئلة قصيرة.


وأوضحت أن المهام الشفهية وتكون من خلال تفاعل التلميذ مع المعلم داخل الحجرة الدراسية عن طريق ممارسة إلقاء الأسئلة والحوار والمناقشة ويتم تسجيلها بدفتر تحضير المعلم بشكل أسبوعى، أما المهام المهارية تكون من خلال ممارسة التلاميذ للمهارات الحياتية المتعلق بنواتج تعلم المادة الدراسية بشكل اسبوعي مثل استخدام البازل في تكوين الأشكال الهندسية وتحديد الاتجاهات الجغرافية ومهارات التواصل وعلاقة التلميذ بزملائه.


وشددت على أن المعلمين قاموا بتسجيل درجات هذه المهام لكل تلميذ في سجل تم إعداده من خلال المعلمين  وتتضمن توقيع موجه الصفوف الأولى ومدير المدرسة على أن يتم فى  نهاية  الفصل الدراسى تسليم ولي الأمر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ وذلك باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي: يفوق التوقعات دائما: من 85% الى 100% ويعبر عنه باللون الأزرق ويلبي التوقعات: من 65% لأقل من 85% ويعبر عنه باللون الأخضر ويلبي التوقعات أحيانا: من 50% لأقل من 65% ويعبر عنه باللون الأصفر وأقل من المتوقع: أقل من 1% إلى أقل من 50% ويعبر عنه باللون الأحمر


وشددت التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يجب مراجعة حضور الطلاب بالفصل الدراسي الأول حيث يشترط حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين ، لاداء المهام المذكورة ، وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة ، في نهاية العام الدراسي ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية وعلى إدارة المدرسة اخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في الاجتياز من عدمه.

 







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وزارة التربية والتعليم

تقييمات الطلاب فى الصفين الأول والثانى الابتدائي

ضوابط تقييم الطلاب بالصفين الأول والثانى الابتدائي

اخبار مصر



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