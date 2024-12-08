اليوم السابع
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إجازة نصف العام الدراسى.. اعرف كام يوم باقى على انتهاء الترم الأول

الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:00 ص
إجازة نصف العام الدراسى.. اعرف كام يوم باقى على انتهاء الترم الأول طلاب - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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اقترب الفصل الدراسي الأول على الانتهاء حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى نهاية ديسمبر الجارى مع تخصيص الأسبوع الأول من يناير القادم لعقد تقييمات الطلاب فى المستوى الرفيع ومراجعة المناهج الدراسية بالإضافة إلى تقييم الطلاب فى المهام الأدائية، ثم تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول 11 يناير لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 18 من نفس الشهر، ومن ثم الفصل الدراسي الأول مستمر خلال تلك الفترة من اليوم الأحد 8 ديسمبر حتى نهاية الشهر عدا الإجازات الرسمية، ثم فترة التقييمات فى يناير المقبل والتى تستغرق الفترة من 11 حتى 23 لتبدأ إجازة نصف العام الدراسى 25 يناير المقبل.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

 







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وزارة التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

سرية امتحانات الفصل الدراسي الأول

سرية الأسئلة بامتحانات الفصل الدراسي الأول

صياغة اسئلة اختبار الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

متى تبدأ إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس

طلاب المدارس

إجازة نصف العام الدراسى 2025



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