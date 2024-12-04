اليوم السابع
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وزارة التعليم توجه المديريات بصياغة أسئلة امتحانات الترم الأول بشكل واضح

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 07:00 ص
وزارة التعليم توجه المديريات بصياغة أسئلة امتحانات الترم الأول بشكل واضح وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بصياغة أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بشكل واضح دون أخطاء لغوية أو فنية وأيضا دون حدوث مشكلات فى طباعة أوراق الأسئلة، مع توزان مستوى الأسئلة بحيث تراعى مستويات الطلاب المعرفية المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة وأن تكون من منهج الفصل الدراسي الأول وفيما درسه الطلاب.

ووجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى فى الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهى فى 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.







وزارة التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

سرية امتحانات الفصل الدراسي الأول

سرية الأسئلة بامتحانات الفصل الدراسي الأول

صياغة اسئلة اختبار الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية



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