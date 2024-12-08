فوائد الزنجبيل تجعله مشروبك الأساسي فى الشتاء

كتبت فاطمة خليل

الزنجبيل له فوائد لا حصر لها خاصة فى فصل الشتاء، حيث يعمل كمعزز طبيعى للمناعة ويحميك من نزلات البرد والأنفلونزا كما يساعد على شعورك بالدفء، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الزنجبيل فى الشتاء، بحسب موقع zeenews.

5 أسباب لإدراج الزنجبيل في نظامك الغذائي الشتوي

1. يخفف آلام المفاصل

نظرًا لأن الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، فإنه يساعد في تقليل الالتهاب. قد يكون مفيدًا في إدارة أعراض التهاب المفاصل. يمكن أن يوفر تناوله بانتظام تخفيفًا للألم والتورم. لن يخفف الألم بسرعة ولكن إذا تناولته عن طريق الفم أو حتى قمت بتطبيقه مباشرة على بشرتك، فسيقلل تدريجيًا من عدم الراحة

2. يساعد في مكافحة أعراض البرد والإنفلونزا

بمجرد انخفاض درجات الحرارة، يصبح العطس والسعال من الأمور الشائعة. ، لطالما استخدم الزنجبيل كعلاج منزلي لنزلات البرد والإنفلونزا. يمكن أن تستفيد الأطباق والمشروبات المختلفة من إضافة عصير الزنجبيل الطازج أو الزنجبيل الطازج المبشور.

3. يساعد في الهضم

يمكن العثور على مادة جينجيرول، وهي مادة طبيعية، في الزنجبيل. يستخدمها العديد من الأشخاص أيضًا لتحسين الهضم بشكل عام.

4. يخفف الاحتقان

الاحتقان مشكلة يعاني منها العديد من الأفراد في فصل الشتاء. يمكن تخفيف الالتهاب والاحتقان بالزنجبيل. أضف بضع قطرات من عصير الزنجبيل إلى نصف ملعقة كبيرة من العسل وتناول هذا المشروب قبل النوم إذا كنت تعاني من نزلة برد أو سعال. ستشعر بتحسن في يوم واحد فقط بفضله.

5. يساعد في خفض الكولسترول

يمكن التحكم في مستويات الكولسترول "الضار" أو LDL لديك بتناول الزنجبيل يوميًا.

نصائح لإدراج الزنجبيل في نظامك الغذائي الشتوي

- أضف الزنجبيل المبشور أو المفروم جيدًا إلى جرعتك اليومية من الشاي.

- الزنجبيل في الأطباق والوجبات الأخرى المطبوخة في المنزل.

- الزنجبيل في العصير

على الرغم من أن الزنجبيل له فوائد عديدة، إلا أنه قد يجعل دمك أكثر سيولة إذا كنت تستخدم بالفعل أدوية سيولة الدم. لذلك، يوصى باستشارة الطبيب قبل تناول الزنجبيل إذا كنت تستخدم أيضًا أدوية مضادة للالتهابات أو أدوية سيولة الدم.

