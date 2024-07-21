مشروب يساعدك فى إنقاص الوزن وتعزيز عملية حرق الدهون.. تعرف عليه

كتبت فاطمة خليل

الزنجبيل هو أحد أفضل المكونات التي تساعدك على إنقاص الوزن، كما أن تناول الزنجبيل كل يوم يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، وله تأثيرات مضادة للالتهابات، ويعزز عملية التمثيل الغذائي لديك – ما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل صحي، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الزنجبيل لإنقاص الوزن، بحسب موقع تايمز ناو.

تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يمكن أن يعمل جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية لمساعدتك في الوصول إلى وزن صحي.

كيف يساعد الزنجبيل في فقدان الوزن؟

الزنجبيل مليء بالمركبات النشطة – جينجيرول وشوجول – والتي تمنحه أيضًا نكهة مميزة، تظهر هذه المركبات خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتوليد الحرارة مما يجعل الزنجبيل علاجًا طبيعيًا قويًا لمختلف الأمراض أيضًا.

يعمل عصير الزنجبيل على القضاء على الجراثيم والبكتيريا المختلفة، مما يخفف الألم – بما في ذلك الصداع، وتشنجات الحيض، وآلام العضلات.

وفقًا للدراسات، فإن السمنة تسبب الإجهاد التأكسدي والالتهابات الناجمة عن الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة في الجسم، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الزنجبيل تتحكم في الجذور الحرة كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تعمل على مكافحة الالتهابات.

ومع ذلك، يقول الأطباء إن خصائص الزنجبيل هذه لا تعالج الوزن الزائد بشكل مباشر، ولكنها تمنع تلف القلب والأوعية الدموية والآثار الجانبية الأخرى لزيادة الوزن أثناء العمل على الوصول بوزنك إلى رقم صحي.

وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تناولوا الزنجبيل ظلوا يشعرون بالشبع لفترة أطول، يقول الخبراء إن الزنجبيل يساعد على تشجيع بعض الأنشطة البيولوجية في الجسم، مما يساعد على هضم الطعام بشكل أسرع وتحفيز الجسم على تسريع هضم الطعام من خلال القولون، تساعد هذه العناصر أيضًا على استقرار مستويات السكر في الدم، والتي تعد المفتاح لفقدان الوزن بطريقة صحية.

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام الزنجبيل لإنقاص الوزن

وفقا للخبراء، على الرغم من أن الزنجبيل آمن بشكل عام لمعظم الناس، إلا أن القليل قد يواجهون بعض الآثار الجانبية مثل الإمساك وانتفاخ البطن، يمكن أن يزيد الزنجبيل من تدفق الصفراء من المرارة، مما يدفع الأطباء إلى توخي الحذر بشأن التوصية به للأشخاص الذين يعانون من مرض المرارة.

أيضًا، يمكن أن يسبب الزنجبيل الغثيان عند النساء الحوامل، لذا من المهم مناقشة الأمر مع طبيبك قبل تناول الزنجبيل.