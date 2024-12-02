أضف هذا المكون إلى مشروب الزنجبيل واجعله من أساسيات يومك فى الشتاء

كتبت مروة هريدى

الزنجبيل أحد التوابل والأعشاب الأكثر شهرة ويتم استخدامها ليس فقط في الطهى ولكن على نطاق واسع للعلاج أيضًا وذلك منذ سنوات طويلة، ويمكن لإضافة بعض المكونات إلى الزنجبيل من شأنها أن تعزز قيمته الغذائية، ولعل أحد هذه المكونات هو العسل، فهذا المشروب من الزنجبيل والعسل غنى بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد في توفير فوائد صحية مختلفة، ويوضح تقرير موقع "Food-ndv" الفوائد الصحية لهذا المشروب.

فيما يلى.. 6 أسباب مقنعة لدمج مشروب الزنجبيل مع العسل إلى روتينك اليومى:

يخفف الألم بشكل طبيعي

نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يكون مشروب الزنجبيل والعسل علاجًا لأنواع مختلفة من الآلام، مثل تخفيف تقلصات الدورة الشهرية، وآلام العضلات، أو حتى آلام المفاصل عن طريق تناول كوب دافئ من هذا المشروب، حيث يعمل الزنجبيل على النواقل العصبية في جسم الإنسان، ويمنع إشارات الألم في الدماغ، ويقدم بديلاً مهدئًا خاليًا من العقاقير لإدارة الراحة.

يخفف الغثيان ومشاكل الجهاز الهضمي

إذا كنت قد حاولت التعامل مع الغثيان، فأنت تعلم مدى صعوبة ذلك، ويعد مشروب الزنجبيل والعسل علاجًا طبيعيًا موثوقًا به للغثيان خاصة في الصباح والناجم عن دوار الحركة واضطراب الجهاز الهضمي، حيث يعمل الزنجبيل على تعزيز عمل الأمعاء، كما أن له تأثيرًا مهدئًا على المعدة ويساعد في الهضم.

يدعم صحة القلب

يرغب الجميع في إعطاء الأولوية لصحة قلبهم، ويمكن أن يكون هذا المشروب حليفًا جيدًا للغاية، وقد ارتبط الزنجبيل بالعديد من الفوائد القلبية الوعائية مثل خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية ومنع جلطات الدم والتخلص من حموضة المعدة التي يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية، وتتمثل إحدى الخطوات البسيطة نحو حماية قلبك في إضافة كوب واحد من مشروب الزنجبيل والعسل إلى روتينك اليومي.

يعزز المناعة

بفضل خصائصه القوية المضادة للأكسدة والالتهابات، يعد الزنجبيل معززًا طبيعيًا للمناعة، وجنبًا إلى جنب مع خصائص العسل المضادة للبكتيريا، يصبح هذا المشروب درعًا قويًا ضد الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يقوي الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب جهازك المناعى مما يساعدك على محاربة العدوى والبقاء بصحة جيدة طوال العام.

يخفف التوتر ويعزز الاسترخاء

يمكن أن تؤثر ضغوط الحياة اليومية على صحتك العقلية، ومع تناول كوبًا من مشروب الزنجبيل والعسل يمكن أن يساعدك على الاسترخاء، حيث تعمل خصائص الزنجبيل المهدئة على خفض هرمونات التوتر، كما أن العسل معروف بخصائصه الطبيعية لتحسين الحالة المزاجية، ويخلق هذا المزيج الهدوء والراحة في مقاومة التوتر ورفع معنوياتك أيضًا.

يحسن الدورة الدموية

الدورة الدموية الجيدة ضرورية للصحة العامة، ويمكن أن يساعد هذا المشروب في تحسينها، حيث يحتوي الزنجبيل على فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية تعزز تدفق الدم بشكل أفضل، مما يضمن توصيل الأكسجين والمواد المغذية بكفاءة إلى خلايا الجسم، ويمكن أن يؤدي تحسين الدورة الدموية إلى بشرة أكثر صحة وتركيز أكثر حدة وزيادة مستويات الطاقة.