اليوم السابع
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تعرف على أعلى فائدة لشهادة الإدخار فى مصر لمدتى السنة والـ 3 سنوات

الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:07 م
تعرف على أعلى فائدة لشهادة الإدخار فى مصر لمدتى السنة والـ 3 سنوات البنك الاهلي
كتب أحمد يعقوب

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تستمر البنوك فى طرح الشهادات مرتفعة العائد حيث يطرح البنك الأهلى المصرى، شهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، والأخرى لمدة عام بفائدة 23.5% ويصرف عائدها شهريًا.

ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% ومدتها سنة والفائدة تصرف شهريا، حيث تبلغ الفائدة المتحصلة منها تبلغ 1958 جنيه شهرياً.

وأكد البنك الأهلى المصرى عدم إصداره لـ شهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

وأهاب البنك الأهلى المصرى بضرورة التحقق من دقة أية معلومات قبل تداولها.







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