أخبار مصر.. غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 14 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الإثنين 9 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مصر تؤكد وقوفها إلى جانب سوريا.. وتدعو لصون مؤسسات الدولة

أكدت وزارة الخارجية فى بيان لها، أن مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، وتدعو جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

رئيس الوزراء يعرب لنظيره القطرى عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين

على هامش مُشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر. الحكومة: لن يتم تقنين الأوضاع للأراضى الفضاء بقانون التصرف فى أملاك الدولة أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فإن الأراضي الفضاء لن يتم تقنين الأوضاع لها. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وغدا مواصلة مناقشة قانون أملاك الدولة الخاصة رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد أن وافق على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدا، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون غدا بالجلسة العامة .

التليفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل أن التليفزيون السورى يعلن سقوط نظام بشار الأسد. نتنياهو من على حدود سوريا: سقوط بشار الأسد ضربة لمحور إيران ويوم مشهود وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سقوط نظام بشار الأسد بـ"اليوم المشهود" فى تاريخ الشرق الأوسط، مشيراً فى تصريحات أدلي بها قرب الحدود مع سوريا إلى أن نظام الأسد "كان الحلقة المركزية في محور الشر الإيراني وقد سقط"، على حد وصفه. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة "اليوم العالمى لحقوق الإنسان" قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء والنزيلات، زيارة إستثنائية خلال الفترة من يوم 10/12/2024 حتى 31/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة الاحتفال بـ" اليوم العالمى لحقوق الإنسان"، الموافق 10 ديسمبر من كل عام.. وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. مصر تنجح فى القضاء على فيروس سي بشهادة المؤسسات الدولية نجحت الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وعلاجها، في إطار حرصها على تعزيز جودة حياة المواطن، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة تحت شعار " 100 مليون صحة"، لتسعى من خلالها لتحسين خدمات التشخيص والعلاج، لخفض معدلات الإصابة بشكل مستدام، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بأحدث المعايير والبروتوكولات العالمية، حيث حرصت الدولة من خلال القوافل الطبية المتنقلة على الانتشار في أنحاء الجمهورية، بما يسهم في فعالية الجهود للكشف عن مرضى فيروس سي، مع الاعتماد على أحدث التقنيات العلاجية بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، لتنجح بذلك في تقديم تجربة ملهمة أشادت بها المؤسسات الدولية على نطاق واسع.

وزارة الصحة: فحص 2 مليون و935 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين