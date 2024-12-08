اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 ديسمبر 2024 08:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إسرائيل: الجيش بدأ عملية عسكرية بالمنطقة العازلة بالقنيطرة السورية قرب الحدود

الأحد، 08 ديسمبر 2024 06:42 ص
إسرائيل: الجيش بدأ عملية عسكرية بالمنطقة العازلة بالقنيطرة السورية قرب الحدود جيش الاحتلال - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت إذاعة جيش الاحتلال: الجيش بدأ عملية عسكرية في المنطقة العازلة بالقنيطرة السورية قرب الحدود، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت شبكة سكاى نيوز قالت نقلا عن رويترز، إن مصدرا عسكريا سوريا مطلعا أعلن صباح الأحد، أن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية ان رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، قال مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول الفصائل المسلحة إلى دمشق، بعد تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

ومن المتوقع أن تتجه الفصائل المسلحة للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون لإعلان السيطرة على سوريا. كما أعلن المسلحون أنهم دخلوا سجن صيدنايا العسكري شمال العاصمة وأخرجوا السجناء هناك.







مشاركة

سوريا

دمشق

السورية

سوريا اليوم

المعارضة السورية

بشار الأسد

بشار الاسد

سقوط بشار الأسد

سقوط دمشق

سجون سوريا

سجون دمشق

فصائل سوريا

الفصائل السورية

جيش سوريا

الجيش السوري

رئيس وزراء سوريا

احرار الشام

أحرار الشام

اقتحام سجون سوريا

أحداث سوريا

سوريا الآن

أخبار سوريا

أخبار سوريا اليوم

اخبار بشار الاسد

أخر أخبار سوريا

أخر الأخبار فى سوريا

اليوم السابع بلس

جيش الاحتلال

إسرائيل

محمد الجولاني

أبو محمد الجولاني

ابو محمد الجولانى

محمد الجولانى

الجولاني

الجولانى

تحرير الشام




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة