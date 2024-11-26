نتنياهو يوجه رسالة لـ بشار الأسد.. ويؤكد: وقف إطلاق النار بلبنان هدفه عزل حماس

أحمد علوى

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشيراً في كلمة متلفزة منذ قليل بمناسبة إعلان الاحتلال وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية إلى أن "الحرب لم تنته قبل تحقيق النصر".

وقال نتنياهو : لقد أعدنا حزب الله سنوات وعقودا إلى الوراء ونحتفظ بحرية العمل العسكري إذا خرق حزب الله الاتفاق على وقف إطلاق النار، والاتفاق لا يعني أننا سنتجاهل التهديد الإيراني الآن".

وأشار إلى أن هناك سبب لـ وقف إطلاق النار هو فصل الجبهات عزل حماس تماما من الصورة ، و "قلت مرارا إن الاتفاق الجيد هو الذي يمكن تطبيقه ونحن سنطبقه ونعيد سكان الشمال".

وحذر الرئيس السورى بشار الأسد من دعم محور المقاومة، قائلا: " على الأسد ان يفهم أنه يلعب بالنار ".

وأضاف نتنياهو ، على الرغم من موافقة المجلس الوزاري المصغر على وقف إطلاق النار في لبنان، إلا اننا سنضرب حزب الله إذا انتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أن إسرائيل "حققت إنجازات كبيرة على صعيد الجبهات السبع التي تحارب فيها"، مؤكدا التزام إسرائيل بالعمل الجاد لتدمير حماس.

وأضاف نتنياهو: "أنا فخور بصمود سكان شمال إسرائيل وملتزم بأمنهم.. وملتزمون كذلك بإعادة المختطفين في غزة إلى بيوتهم، ولن ننهي الحرب قبل تحقيق النصر، و سنعيد جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم.