دراسات تكشف دور تناول الطعام أمام الشاشات فى إصابة الأطفال بالسمنة

كتبت مروة هريدى

كشف العديد من الدراسات عن مخاطر تناول الطعام أثناء مشاهدة الشاشات، سواء الموبايل أو التليفزيون أو الكمبيوتر وغيرها، خاصة بالنسبة للأطفال وتأثير ذلك سلبًا على صحتهم، ولعل أبرز المشكلات الصحية التي تواجههم إصابتهم بالسمنة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

من جانبه، قال فريق بحث إحدى الدراسات في هذا الشأن إن مشاهدة التليفزيون والموبايل وغيرها أثناء تناول الطفل وجبات الطعام تسبب تشتت انتباهه عما يتناوله مما يجعله يُفرط في تناول الطعام دون وعى، وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية أهمها زيادة الوزن "السمنة".

وأشارت الدراسة البرتغالية التي شملت 735 طفلًا (تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات)، إلى تناول الطعام أثناء مشاهدة الشاشات قد يزيد من فرص زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة بنسبة 15%، وشددت الدراسات في هذا الشأن على أهمية تناول الطعام في جو عائلى مع الأطفال بعيدًا عن الشاشات التي تشتت الانتباه وتسبب الإفراط بدون وعى في تناول الطعام وما يترتب على ذلك من مشاكل صحية أبرزها السمنة.

ولا يتوقف تأثير تناول وجبات الطعام أمام الشاشات على مخاطر زيادة الوزن لدى الأطفال، بل أنها عامل خطر للإصابة بأمراض مزمنة أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكرى، بجانب التأثير السلبي للجلوس المفرط أمام الشاشات على القدرات العقلية للطفل والتأثير على مستواه الدراسى من خلال تشتيت انتباهه وقلة تركيزه وضعف الذاكرة.

وقد حذر مقال أخر نُشر في صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، من تأثير المحتوى الذى يشاهده الطفل من خلال الموبايل أو التلفاز أثناء تناول الطعام، موضحًا أنه سواء كان يشاهد مشهدًا صعبًا أو يتصفح بشكل عادى مواقع التواصل الاجتماعى أو يشاهد محتوى عنيف، فإن لهذه العواطف دورًا كبيرًا في كمية الطعام الذي يتناوله الطفل، فعندما تهاجم بعض المشاعر حواسنا تنشط آليات الدفاع وتدفعنا لتناول المزيد من الطعام لمواجهة هذا الاضطراب.

كما أوضح المقال، أن تأثير تناول الطعام أمام الشاشات لا يتوقف عند زيادة الوزن أو السمنة، ولكنه أيضًا يضر بصحة الجهاز الهضمى، وفى هذا الشأن أوضح خبراء التغذية، أن عملية الهضم تبدأ بالعينين والأنف، وأن الأكل بالحواس الخمس أمر ضروري لضمان الهضم الجيد، لأن النظر إلى الطعام واستنشاق رائحته يسمحان بإفراز اللعاب الذي يحتوي على إنزيمات هضمية التي تعزز الهضم الصحى، وعند تناول الطعام بسرعة ودون وعى بسبب الانخراط في مشاهدة الشاشات يترتب على ذلك عدم مضغ الطعام جيدًا وقلة إفراز الإنزيمات الهضمية ما قد يترتب عليه مشاكل مثل الانتفاخ وعسر الهضم.