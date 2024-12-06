نسبة فيتامين د فى الجسم وزيادة الوزن.. دراسة توضح الرابط

كتب - حسام الشقويرى

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يجب أن يهتموا بمستويات فيتامين د لديهم، حيث تقول الدكتورة آن ماكتيرنان ، أستاذة في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان والتي بحثت في فيتامين د وفقدان الوزن: "الأفراد الذين يعانون من زيادة الدهون في الجسم لديهم مستويات أقل من فيتامين د في الدم مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الخفيف". ويدعم مقال نُشر في سبتمبر 2019 في مجلة Medicina هذا، مشيرًا إلى أنه في حين أن نقص فيتامين د ليس سببًا للسمنة، إلا أن هناك رابطًا قويًا بين الاثنين، و تشير إحدى النظريات، وفقًا للمؤلفين، إلى أن الدهون الزائدة والكبد والكتلة العضلية تمنع امتصاص فيتامين د، وفقا لما نشره موقع health.

هل يساعد فيتامين د على إنقاص الوزن؟

في دراسة نشرت في مارس 2014 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، تم إعطاء 218 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث إما دواء وهمي أو مكمل غذائي يحتوي على 2000 وحدة دولية من فيتامين د3 عن طريق الفم يوميًا، وهو ما يعتبر جرعة عالية. كما تم وضع المشاركات اللاتى يعانين من زيادة الوزن أو السمنة على برنامج لفقدان الوزن، والذي يتكون من برنامج تمارين بالإضافة إلى نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية. واكتشف الباحثون، وجود ارتباط بين فيتامين د وفقدان الوزن بشكل أكبر. حيث وجد أن النساء اللاتي تلقين فيتامين د وارتفعت مستوياته في الدم إلى المعدل الطبيعي فقدن وزناً أكبر من النساء اللاتي ظلت مستوياته في الدم منخفضة. وهذا يشير إلى أن الحفاظ على فيتامين د في نطاق صحي يمكن أن يساعد بالفعل في فقدان الوزن".

طرق زيادة مستويات فيتامين د في الجسم



عند البحث في العلاقة بين فيتامين د وفقدان الوزن، يستخدم الباحثون في كثير من الأحيان المكملات الغذائية في دراساتهم، بدلاً من تتبع تعرض الشخص لأشعة الشمس أو الطعام.يرجع ذلك إلى أن الحبوب موحدة ويمكن إعطاؤها بجرعات عالية لرفع مستوى فيتامين د بسرعة لدى المشاركين في الدراسة. على سبيل المثال، أعطت دراسة نُشرت في يوليو 2018 في المجلة الدولية للطب الوقائي أشخاصًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة 50000 وحدة دولية من فيتامين د (كمية أعلى بكثير من الحد الموصى به وهو 4000 وحدة دولية يوميًا، أو 28000 وحدة دولية أسبوعيًا، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة) كل أسبوع لمدة ستة أسابيع. وجد الباحثون في هذه الدراسة الصغيرة أن وزن المشاركين ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ومحيط الورك انخفض بشكل ملحوظ، كما زادت مستويات فيتامين د لديهم بشكل ملحوظ، بعد تناولهم هذا النظام الغذائي الغني بفيتامين د.

الجرعة الصحيحة من فيتامين د لإنقاص الوزن



لا توجد جرعة سحرية من فيتامين د للمساعدة في إنقاص الوزن؛ بل يجب أن تهدف إلى الوصول إلى مستوى مناسب، وهو أكبر من أو يساوي 20 نانوجرامًا لكل مليلتر (وهو ما يقيس فيتامين د في المصل في الجسم)، وفقًا للمعهد الوطني للصحة. إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين د ، فاطلب إجراء فحص دم مع طبيبك الأساسي لمعرفة ما إذا كنت ستستفيد من المكملات الغذائية.