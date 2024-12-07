مخاطر حقن التخسيس دون استشارة طبيب.. اعرف شروطها

مروة محمود إلياس

أكدت الدكتورة داليا بهجت استشارى التغذية والسمنة والنحافة جامعة عين شمس، أن "العشوائية" في الحصول على حقن التخسيس دون الاستشارة الطبية تفرز مشكلات صحية كبيرة لمن يحصل عليها.

أضرار الاستخدام العشوائى لحقن التخسيس:

ـ التهاب واضطراب حاد بالبنكرياس.

ـ اضطرابات حادة بالجهاز الهضمى.

ـ إسهال حاد أو على النقيض إمساك مزمن.

ـ صداع وألم رأس حاد.

ـ غثيان وقىء.

فئات ممنوعة من حقن التخسيس

ـ مرضى الغدة الدرقية.

ـ مرضى البنكرياس.

ـ المرضى ببعض الأورام والسرطانات.

ـ التاريخ المرضى العائلى بأمراض مزمنة أو وراثية وفقا لرؤية المختص.

الطريقة الصحيحة للحصول على حقن التخسيس

ـ إجراء التحاليل الطبية الكاملة للجسم والهرمونات والحالة الصحية.

ـ الكشف الطبي من خلال طبيب متخصص.

ـ الطبيب وحده يقرر الجرعات وطبيعة الحصول على الحقن وفقا لكل حالة.

ـ الحصول على الأنواع الموثوقة التي يقرها الطبيب المختص وحاصلة على الموافقة من الـfda.