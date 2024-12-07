اليوم السابع
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انتهاء امتحانات الشهر للفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

السبت، 07 ديسمبر 2024 11:49 ص
انتهاء امتحانات الشهر للفصل الدراسى الأول لصفوف النقل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين - محمد جاد

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انتهت امتحانات الشهور لصفوف النقل للفصل الدراسي الأول، حيث أدى الطلاب تقييم شهر نوفمبر خلال الأيام الماضية ويتم تصحيح امتحان الشهر من خلال المدرسة بالتنسيق مع اللجان الفنية بالإدارات التعليمية، مع إضافة درجات التقييم لأعمال السنة، فيما تستعد المديريات والإدارات التعليمية لتقييم نهاية الفصل الدراسي الأول أو امتحان الفصل الدراسي الأول الذى يعقد فى يناير المقبل.

وأدى طلاب صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى امتحان شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، فيما يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددة على على أنه يجب أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف وأن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها حسب طبيعة كل مادة و أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي الطلاب وأن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب و أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وتستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان، كما أكدت على جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن قرأتها من حيث الخط ونوع الخط والمسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأمانة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية و لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.


 







وزارة التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواصفة امتحان الفصل الدراسي الأول

اخبار مصر

انتهاء امتحانات الشهور لصفوف النقل



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