تخصيص الأسبوع الأخير قبل امتحانات الترم الأول بالمدارس لمراجعة المناهج

محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بتخصيص الأسبوع الأخير قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراجعة على المناهج الدراسية، حيث يتم مراجعة المقررات الدراسية للفصل الدراسى الأول قبل تقييم الطلاب فى المناهج الدراسية، مشددة على أن الدراسة مستمرة حتى موعد انطلاق امتحانات الترم الأول عدا أيام الاجازات الرسمية التى توافق خلال شهر ديسمبر الجارى ويناير المقبل.



ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهى فى 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.