وزارة التعليم: إجازة نصف العام بدون تقييمات وتبدأ 25 يناير 2025

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن إجازة نصف العام الدراسى لصفوف النقل بدون تقييمات، مشددة على الإجازة تبدأ 25 يناير 2025، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أن ما تردد بشأن استمرار التقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام الدراسى غير صحيح ولا يوجد أى سبب لاستمرار التقييمات أثناء إجازة الطلاب، موضحة أن الطالب يستمر فى متابعة دروسه وواجباته فى المنزل إذا رغب فى ذلك أما استمرار التقييمات من قبل المدرسة أثناء الإجازة غير صحيح.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم التاني من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية غير صحيح ، مؤكدا أن السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن وأن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هى دون أى تغيير.

وتهيب وزارة التربية والتعليم بمرتادى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من منشورات والاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.



