اليوم السابع
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مواصفات امتحان الشهر لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية فى مادة العلوم

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 12:44 م
مواصفات امتحان الشهر لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية فى مادة العلوم وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان شهر نوفمبر 2024 فى مادة العلوم للمرحلة الابتدائية والمقررات الدراسية لشهر نوفمبر، مشيرة إلى أن الاختبار سيتضمن 5 أسئلة موضوعي ومقالي و10 مفردات بـ20 درجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المقررات الدراسية لامتحان شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية وهي كالتالي :-

الصف الرابع الابتدائي

- الوحدة الأولي: المفهوم الثالث الضوء وحاسة البصر ويتضمن الأنشطة من 1حتي المشروع البيني التخصصات والأسئلة.

- الوحدة الثانية: المفهوم الأول الحركة والتوقف ويتضمن المحتوي من أبدا الدرس الأول وبداية الثاني الأنشطة من 1:5.

الصف الخامس الابتدائي

-  الوحدة الأولي: العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية والمفهوم الثالث «التغييرات في الشبكة الغذائية» ويتضمن المحتوي من الدرس الأول حتي المشروع البيئي التخصصات وقيم تعلمك الأنشطة من 1:10.

- الوحدة الثانية: حركة الجسيمات المفهوم الأول «المادة في العالم من حولنا» ويتضمن المحتوي أبدا ويتضمن الدرس الأول حتي نهاية المفهوم الأنشطة من 1:11.

الصف السادس الابتدائي

- الوحدة الأولي: ما النظام المفهوم الثاني «الجسم كنظام» بقية الدرس الرابع إلي نهاية المفهوم الأنشطة من 9:13، والوحدة الأولي ما النظام المفهوم الثالث الطاقة كانتظام من الدرس الأول إلي مشروع الوحدة والتقييم الأنشطة من 1: 13.

- الوحدة الثانية: المفهوم الأول  الطاقة الحرارية وحالات المادة  ويتضمن المحتوي أبدا الدرس الأول والثاني والثالث الأنشطة من 1:6.

 







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مواصفة امتحان الشهر فى مادة العلوم للمرحلة الابتدائية




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