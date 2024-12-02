انتظام تقييمات شهر نوفمبر لصفوف النقل بمدرسة الحرية الرسمية للغات بالقاهرة.. صور

كتب محمود طه حسين

واصلت المدارس عقد تقييمات شهر نوفمبر لـ صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى، كأخر اختبار شهر بالفصل الدراسي الأول قبل عقد امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقه يناير المقبل، وتابعت حنان عبدالمنعم نوح مديرة مدرسة الحرية الرسمية للغات انتظام سير الامتحانات والدراسة ونسب حضور الطلاب كما تابع سامح عبدالقادر وكيل المدرسة أعمال التقييمات داخل الفصول الدراسية، فيما قامت مروة أحمد أخصائية التطوير بالمدرسة بتذليل اى مشكلات فنية لطلاب الصف الثانى الثانوى أثناء عقد التقييمات الإلكترونية على أجهزة التابلت المدرسى ، حيث أكدت المدرسة أداء الطلاب الامتحان والتقييمات بشكل سهل ودون مشكلات.

وانطلقت أمس تقييمات شهر نوفمبر لصفوف النقل حيث تم يتم تقييم الطلاب فيما درسوه من منهج شهر نوفمبر

وتعقد الامتحانات وسط استعدادات مكثفة من قبل مديريات التربية والتعليم حيث يتم متابعة سير الامتحانات ومتابعة نسبة الحضور والغياب بالمدارس، كما وجهت المدارس بتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلبة للامتحانات و منع اصطحاب الهواتف المحمولة ، وتطييق نظام التقييمات لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية سيتم وضع الأسئلة من خلال الإدارات التعليمية والمدارس وفق ضوابط يتم فيها مراعاة الموانع التى تحول دون اشتراك العضو فى وضع الأسئلة، كما يتم مراعاة السرية الكاملة، أما أسئلة امتحان شهادة المرحلة الإعدادية يتم وضع أسئلة الامتحان من خلال المديريات التعليمية بحيث تكون موحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.

حنان عبد المنعم نوح مديرة المدرسة

سامح عبد القادر وكيل المدرسة



حنان عبد المنعم نوح مديرة المدرسة



حنان عبد المنعم نوح مديرة المدرسة

حنان عبد المنعم نوح مديرة المدرسة مع مروة أحمد سيد أخصائية التطوير بالمدرسة



حنان عبد المنعم نوح مديرة المدرسة وأخصائية التطوير



حنان عبد المنعم نوح مديرة المدرسة وسامح عبد القادر وكيل المدرسة



حنان عبد المنعم نوح مديرة المدرسة ووكيل المدرسة وأخصائية التطوير بالمدرسة



سامح عبد القادر وكيل المدرسة



سامح عبد القادر وكيل المدرسة



سامح عبد القادر وكيل المدرسة



حنان عبد القادر نوح مديرة المدرسة وسامح عبدالقادر وكيل المدرسة



الطلاب خلال أداء التقييم