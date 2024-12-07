أسباب تجعل النوم الجيد ضرورة للتعافى بعد النوبة القلبية.. نصائح صحية

كتب حسام الشقويرى

النوم الجيد يمكن أن يساعد في منع الإصابة بنوبة قلبية، ولكن كان من غير المعروف نسبيًا كيف تؤثر النوبة القلبية على النوم وما هو الدور الذي يلعبه النوم في الشفاء بعد النوبة القلبية" وفقلما نشره موقع everydayhealth.

أثناء النوم العميق، ينخفض ​​معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يسمح للجهاز القلبي الوعائي بالراحة.والحصول على نوم جيد بعد الإصابة بنوبة قلبية يقلل الضغط على القلب، مما يعزز تعافي القلب والأوعية الدموية".

نصائح للحصول على نوم أفضل

يوصي باتباع ممارسات نظافة النوم التالية لتعزيز النوم الجيد، والتي يمكن أن تكون مفيدة لأي شخص ولكنها ستكون مهمة بشكل خاص بعد الإصابة بنوبة قلبية للمساعدة في التعافي. وتشمل هذه الممارسات:

ـ التزم بجدول منتظم. حاول الاستيقاظ والذهاب إلى السرير في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

ـ لا تعمل في السرير، إذ يجب أن يكون مكانًا للنوم، وليس للعمل أو قراءة البريد الإلكتروني أو مشاهدة الأفلام.

ـ استرخِ مع اقتراب موعد النوم. ويعني هذا الحد من الضوء الساطع والكافيين في ساعات المساء.

ـ احتفظ بالنوم لوقت النوم. فالقيلولة الطويلة أثناء النهار أو النوم على الأريكة في المساء قد يجعل النوم في وقت النوم أكثر صعوبة.