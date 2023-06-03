كل ما تريد معرفته عن معدل ضربات القلب البطىء

كتبت نهير عبد النبى

بطء معدل ضربات القلب يمكن أن يعتمد على عمرك وحالتك الجسدية، كبار السن ، على سبيل المثال ، أكثر عرضة لبطء القلب

بشكل عام، بالنسبة للبالغين، يعتبر معدل ضربات القلب أثناء الراحة أقل من 60 نبضة في الدقيقة (BPM) بمثابة بطء القلب.

وحسب ما ذكره موقع heart هناك استثناءات قد ينخفض معدل ضربات قلبك إلى أقل من 60 نبضة في الدقيقة أثناء النوم العميق وغالبًا ما يكون لدى البالغين (والرياضيين) النشطين بدنيًا معدل ضربات قلب أثناء الراحة أبطأ من 60 نبضة في الدقيقة.

وضمن سلسلة موضوعات س و ج يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن ضربات القلب البطي

س: أسباب بطء القلب؟

-مشاكل العقدة الجيبية الأذينية ، الناظم الطبيعي لضربات القلب.

-مشاكل في مسارات التوصيل للقلب والتي لا تسمح للنبضات الكهربائية بالمرور بشكل صحيح من الأذينين إلى البطينين.

-مشاكل التمثيل الغذائي مثل قصور الغدة الدرقية (انخفاض هرمون الغدة الدرقية).

-الأضرار التي تلحق بالقلب من الشيخوخة أو أمراض القلب أو النوبات القلبية.

-بعض أدوية القلب التي يمكن أن تسبب بطء القلب كأثر جانبي.

-عيوب القلب الخلقية (موجودة عند الولادة).

-عدوى أنسجة القلب، والمعروفة باسم التهاب عضلة القلب.

-مضاعفات جراحة القلب.

-اختلالات كيميائية في الدم مثل البوتاسيوم أو الكالسيوم.

-اضطرابات التنفس المتكررة أثناء النوم، والمعروفة باسم انقطاع النفس الانسدادي النومي.

مرض التهابي مثل الحمى الروماتيزمية أو الذئبة.

س: ما هي أعراض بطء القلب؟ يمكن أن يتسبب معدل ضربات القلب البطيء جدًا في عدم كفاية تدفق الدم إلى الدماغ وتشمل أعراض بطء القلب ما يلي:

-التعب أو الشعور بالضعف.

-الدوخة أو الدوار.

-ارتباك.

-الإغماء (أو الإغماء القريب).

-ضيق في التنفس.

-يتعب بسهولة أثناء التمرين.

-ألم صدر.

س: ما هي مضاعفات بطء القلب.

يمكن أن تشمل المضاعفات المحتملة لبطء القلب ما يلي:

-سكتة قلبية.

-الإغماء المتكرر (الإغماء).

-السكتة القلبية (في الحالات القصوى).

-علاج بطء القلب.

-قد لا يتطلب بطء القلب الحدودي أو العرضي العلاج.

يمكن علاج بطء القلب الشديد أو المطول بعدة طرق على سبيل المثال ، إذا تسببت الآثار الجانبية للأدوية في بطء معدل ضربات القلب، فيمكن تعديل نظام الدواء أو إيقافه.

في كثير من الحالات، يمكن لجهاز تنظيم ضربات القلب تنظيم إيقاع القلب، ما يؤدي إلى تسريع معدل ضربات القلب حسب الحاجة.