لنجاح الدايت .. أطعمة تساعدك فى السيطرة على شهيتك بشكل طبيعي

كتبت إيناس البنا

عندما تحاول إنقاص وزنك لأول مرة، قد لا ترغب في تناول الأدوية أو اللجوء إلى الطبيب، ففي بعض الأحيان، يكون إنقاص الوزن بسيطًا مثل إيجاد طرق لقمع شهيتك بشكل طبيعي.

وفقا لموقع " novellpcp" قد لا تناسب أدوية تثبيط الشهية الجميع، وتكون لها أحيانًا آثار جانبية غير مرغوبة، إذا كنت تبحث فقط عن خسارة كمية صغيرة إلى متوسطة من الوزن، فإن مجرد كبح جماح رغباتك الشديدة قد يساعدك على التخلص من الوزن الزائد بفعالية.

هناك الكثير من الخيارات التي تسمح لك بتغيير شهيتك وتناول كمية أقل من الطعام لإنقاص الوزن.



ما هي شهيتك؟

شهيتك هي الرغبة في تناول الطعام؛ فالجوع هو الدافع الرئيسي وراء شهيتك، ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر عليها أيضًا، بما في ذلك عواطفك وتوترك.

عندما تؤثر العواطف أو العوامل البيئية الأخرى على شهيتك، فإنها تجبرك على تناول الطعام حتى عندما لا تكون جائعًا، يؤدي تناول الطعام عندما لا تكون جائعًا غالبًا إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

تعلم كيفية قمع شهيتك بشكل طبيعي يعد أحد أفضل الطرق لفقدان الوزن وتجنب تناول الكثير من السعرات الحرارية طوال اليوم.

أطعمة تعمل على سد الشهية بشكل طبيعي

تعلم التحكم في شهيتك هو مفتاح فقدان الوزن والحفاظ عليه إلى الأبد، ممارسة الرياضة وتقليل السعرات الحرارية من الطرق الرائعة لفقدان الوزن، ولكن التحكم في شهيتك ضروري للحفاظ على فقدان الوزن.

1. الألياف

توجد الألياف في العديد من الأطعمة النباتية وهي نوع من الكربوهيدرات المعقدة، لا يستطيع جسم الإنسان هضم الألياف بشكل كامل، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

2. مستخلص الشاي الأخضر

مستخلص الشاي الأخضر هو وسيلة طبيعية أخرى لقمع شهيتك، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية والكافيين، مما يساعدك على الشعور بالشبع وزيادة التمثيل الغذائي لفقدان الوزن.

3. الأطعمة ذات الحجم الكبير

محاولتك التحكم في وزنك لا يعني بالضرورة أنك يجب أن تشعر بالجوع، فهناك الكثير من الأطعمة، بما في ذلك الخضراوات والحبوب الكاملة والفواكه، التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، ولكنها لا تحتوي إلا على عدد قليل من السعرات الحرارية، يساعدك تناول الأطعمة الضخمة ومنخفضة السعرات الحرارية على البقاء ممتلئًا لفترة أطول، مما يسمح لك بتقليل شهيتك وفقدان الوزن.

4. البروتينات الخالية من الدهون

تساعد البروتينات الخالية من الدهون على بناء العضلات، كما أنها تجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة، تناول كميات كبيرة من البروتينات الخالية من الدهون يساعدك على إنقاص الوزن والدهون من خلال التأثير على الهرمونات التي تعزز الشعور بالشبع.

5. الدهون الصحية

التركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية يساعدك أيضًا على التحكم في شهيتك، حاول تناول المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون لتجنب تناول الطعام عندما لا تكون جائعًا.

6. الماء

شرب الماء على مدار اليوم يساعدك أيضًا على الشعور بالشبع ، حيث يشغل الماء مساحة في معدتك، لذا احرص على شرب كوب أو كوبين من الماء أول شيء في الصباح لبدء يومك وكوب قبل تناول الغداء والعشاء لتقليل الكمية التي تتناولها في كل وجبة.

7. الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على تحفيز المعدة والجهاز الهضمي، ويعطي شعوراً بالشبع، ويساعدك على تقليل الشهية.

8. ممارسة الرياضة قبل الأكل

ممارسة التمارين الرياضية تعد وسيلة ممتازة لقمع الشهية، وتعتبر التمارين الرياضية عالية الكثافة فعالة بشكل خاص في تقليل هرمونات الجوع، وبالتالي فإنك ترغب في تناول الطعام بشكل أقل وتشعر بالشبع بشكل أسرع.

9. تقليل التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد الشديد إلى تناول الطعام بدافع عاطفي، حتى عندما لا تشعر بالجوع، إيجاد طرق طبيعية لتقليل إجهادك اليومي يمكن أن يساعدك في قمع الرغبات العاطفية، مما يتيح لك تقليل السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

