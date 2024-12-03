5 تمارين صباحية لإنقاص الوزن قبل وجبة الفطار

كتبت إيناس البنا

كل صباح هو الوقت المثالي لبدء يومك بنشاط وحيوية، فالتمارين الرياضية ضرورية لعيش حياة صحية، وإعطاء الأولوية لها يوميًا يضمن لك عدم تفويتها أو نفاد الوقت.

وفقا لموقع eating well يعد بدء صباحك بروتين لياقة بدنية وسيلة ممتازة لحرق السعرات الحرارية وإعداد نفسك للنجاح.

عندما تمارس الرياضة على معدة فارغة، يلجأ جسمك إلى مخازن الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الاعتماد على الكربوهيدرات من وجبتك الأخيرة، والنتيجة؟ ينتهي بك الأمر إلى حرق نسبة أعلى من الدهون أثناء التمرين، نظرًا لأن مستويات الجليكوجين لديك أقل بعد صيام طوال الليل، فإن جسمك يلجأ إلى الدهون كمصدر أساسي للوقود، وهذا يعني أنك لا تحرق السعرات الحرارية فحسب؛ بل تستهدف الدهون المخزنة على وجه التحديد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسة التمارين الرياضية في حالة الصيام تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية خلال اليوم - حتى بعد انتهاء جلسة التعرق، لذا، دعنا نستكشف أفضل تمارين الصباح على الأرض لإنقاص الوزن قبل الإفطار.

1. تمرين تسلق الجبال

اتخذ وضعية اللوح المرتفع، وقم بالتبديل بين رفع ركبة واحدة بسرعة إلى صدرك مع إبقاء الركبة الأخرى ممتدة خلفك، أكمل 6-8 جولات بفاصل 20 ثانية مع راحة لمدة 10 ثوانٍ بينها.

2. الاستلقاء مع ثنى ركبتك

استلقِ على بطنك مع وضع قدميك معًا، وساعديك على الأرض، ومرفقيك أسفل كتفيك، حافظ على جسمك مستقيمًا وجذعك مشدودًا أثناء الحفاظ على هذا الوضع، أكمل 2-3 مجموعات واثبت على وضعية البلانك لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة.

3. تمرين القرفصاء

قف بشكل مستقيم مع وضع قدميك على الأرض بمسافة متباعدة عن الكتفين، اضغط على وركيك للخلف، ثم قم بثني ركبتيك، ثم انزل إلى وضع القرفصاء، انزل حتى تصبح فخذيك موازية للأرض، انهض مرة أخرى، وأكمل 2-4 مجموعات من 10-15 تكرارًا لكل مجموعة

4. تمرين شد البطن بطريقة الدراجة

استلقِ على ظهرك مع رفع ساقيك وكتفيك عن الأرض ووضع يديك خلف رأسك، قم بأداء 3 مجموعات من 12 إلى 20 تكرارًا لكل جانب.