لو بتجوع على طول.. نصائح للتحكم فى شهيتك

كتبت إيناس البنا

قد يعانى بعض الأشخاص من عدم القدرة على التوقف عن تناول واشتهاء الطعام غير الصحى والذى يتسبب فى نهاية الأمر فى زيادة الوزن وصعوبة التحكم فيه بعد ذلك.

فى هذا الإطار أوضح الدكتور هشام العامرى، استشارى التغذية العلاجية – القصر العينى، أن هناك بعض الأشخاص قد لا يستطيعون التحكم فى كيفية تناولهم للطعام، وهناك حالات شديدة تعانى من اضطراب شراهة الطعام، وتعني تناول كميات كبيرة من الطعام في فترة قصيرة والشعور بعدم القدرة على التوقف.

وأضاف استشارى التغذية العلاجية أنه يمكن التحكم فى الشهية للحفاظ على الوزن من خلال اتباع الآتى:

تناول الطعام عندما تشعر بالجوع فقط، فإذا كنت جائع فقط فهذا هو الوقت المناسب لتناول الطعام.

توقف قبل أن تمتلئ معدتك بالطعام وتناول الطعام ببطء لأن المعدة تستغرق بعض الوقت لتلقي وهضم الطعام الذي تناولته للتو.

أكثر من الوجبات الخفيفة المليئة بالألياف والفيتامينات عند الشعور بالجوع مثل، زبدة الفول السودانى مع بسكوت القمح أو جبن قليل الدسم مع شريحة خبز من القمح.

ممارسة الرياضة تساعد الرياضة على فقدان الوزن والتحكم به والالتزام بوجبات طعام صحية.

تقليل السعرات الحرارية واستبدالها بمنتجات صحية مثل دقيق القمح والشيكولاتة الداكنة والحليب قليل الدسم

ابعد عن مصدر الإغراء فى الطعام منها الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية من حولك وتجنب أيضًا مشاهدة فيديوهات الطعام على السوشيال ميديا.