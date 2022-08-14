طرق لتحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة المعدة.. اعرف التفاصيل

كتبت نهير عبد النبى

يعاني البعض من مشاكل كثيرة في الجهاز الهضمى مثل اضطراب المعدة أو الغازات أو حرقة المعدة أو الغثيان و الإمساك و الإسهال يمكن أن يكون ذلك بسبب مشكلة صحية ويمكن أن يكون بسبب تغيرات النظام الغذائي ، وحسب ما ذكره موقع هناك بعض النصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمى والهضم وحسب ما ذكره موقع healthline فهى :

-نظام غذائى صحى



تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة بزيادة مخاطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي ، وقد يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض المضافات الغذائية والدهون المتحولة والمحليات الصناعية إلى تحسين عملية الهضم والحماية من أمراض الجهاز الهضمي.

-احصل على الكثير من الألياف



من المعروف أن الألياف مفيدة لعملية الهضم الجيدة، حيث تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء وتساعد على زيادة حجم البراز و تعمل الألياف غير القابلة للذوبان مثل فرشاة أسنان عملاقة ، مما يساعد الجهاز الهضمي في الحفاظ على حركة كل شيء

توجد الألياف القابلة للذوبان في نخالة الشوفان والبقوليات والمكسرات والبذور ، بينما تعد الخضروات والحبوب الكاملة ونخالة القمح مصادر جيدة للألياف غير القابلة للذوبان.

-أضف الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي



قد يتطلب الهضم الجيد تناول كمية كافية من الدهون، وتساعدك الدهون على الشعور بالشبع بعد الوجبة ، وغالبًا ما تكون ضرورية لامتصاص العناصر الغذائية بالشكل المناسب.

بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الدراسات أن أحماض أوميغا 3 الدهنية قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي.

-شرب المياه



يعتبر قلة تناول السوائل سببًا شائعًا للإمساك واضطرابات الجهاز الهضمى ، لذلك ينصح بشرب المياه يوميا وباستمرار، وهناك طريقة أخرى للمساعدة في تلبية احتياجاتك من السوائل وهي تضمين الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل الخيار والكوسا والكرفس والطماطم والبطيخ والفراولة والجريب فروت والخوخ.

- الإجهاد



الإجهاد يمكن أن يؤثر على صحة الجهاز الهضمي، حيث ارتبطت بقرحة المعدة والإسهال والإمساك والقولون العصبي وتؤثر هرمونات الإجهاد بشكل مباشر على عملية الهضم

- الرياضة



تعتبر التمارين المنتظمة من أفضل الطرق لتحسين عملية الهضم حيث تساعد التمارين والجاذبية على انتقال الطعام عبر جهازك الهضمي لذلك ، فإن المشي بعد الوجبة قد يساعد جسمك في تحريك الأشياء بالإضافة إلى ذلك ، تشير الدراسات إلى أن التمارين الرياضية قد تقلل من أعراض أمراض الأمعاء الالتهابية بسبب التأثيرات المضادة للالتهابات ، مثل تقليل المركبات الالتهابية في جسمك .

-التخلص من العادات السيئة



العادات السيئة مثل التدخين وشرب الكثير من الكحول وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل ليست جيدة لصحتك العامة وفي الواقع ، قد تكون مسؤولة أيضًا عن بعض مشكلات الجهاز الهضمي الشائعة.

حيث يضاعف التدخين تقريبًا من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي حيث أظهرت الدراسات أن الإقلاع عن التدخين يحسن هذه الأعراض وقد ارتبطت هذه العادة السيئة أيضًا بقرحة المعدة وزيادة العمليات الجراحية لدى الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي وسرطانات الجهاز الهضمي .

-الأكل في وقت متأخر من الليل



يمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل ثم الاستلقاء للنوم إلى حرقة المعدة وعسر الهضم، حيث يحتاج جسمك إلى وقت للهضم وتساعد الجاذبية على إبقاء الطعام الذي تتناوله يتحرك في الاتجاه الصحيح.