اليوم السابع
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البطاطس فى المركز الثانى بقائمة الصادرات المصرية.. اعرف التفاصيل

الخميس، 07 نوفمبر 2024 08:00 ص
البطاطس فى المركز الثانى بقائمة الصادرات المصرية.. اعرف التفاصيل البطاطس -أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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احتلت البطاطس المركز الثانى في قائمة أهم الصادرات الزراعية، حيث بلغ إجمالى الصادرات من البطاطس 975 ألف و 839 طن خلال 10 أشهر منذ أول يناير حتى نهاية أكتوبر، وفقاً لتقرير رسمى للحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وتهدف الدولة إلى تصدير ما يقرب من 10 ملايين طن صادرات طازجة بخلاف الصناعية الغذائية، حيث يتم زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي استهدفت أكثر من 4 ملايين فدان لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الذي يعمل منه 2.2 مليون فدان.

ويشار إلى أن البطاطس من المحاصيل الغذائية المهمة على مستوى العالم، حيث تستخدم فى العديد من المنتجات الغذائية والصناعية الرئيسية فى بعض الدول، ومصدرًا هامًا للمغذيات والألياف الغذائية، كما أنها المحصول الغذائى الرابع على مستوى العالم تلى القمح والذرة والأرز، ومن المحاصيل التصديرية الأولى فى مصر على مستوى الخضر، والثانية فى المحاصيل البستانية بعد الموالح.

وتزرع البطاطس فى مصر على 3 عروات "العروة الصيفية، الشتوية، النيلية" ويتم إنتاج تقاوى العروتين "الشتوية والنيلية" محلياً وتمثل حوالى 70% من إجمالى التقاوى اللازمة لزراعة المساحة الكلية فى حين يتم استيراد ما يقرب من 110 إلى 120 ألف طن لتغطية العروة الصيفية والتى تمثل حوالى 30% من إجمالى المساحة المنزرعة.







وزارة الزراعة

الصادرات الزراعية

المحاصيل البستانية

البطاطس



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