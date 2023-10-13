فوائد البنجر .. منها محاربة السرطان وخفض ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

البنجر من أفضل الخضراوات الغنية بالفوائد الصحية والمذاق اللذيذ، وفى هذا التقرير نتعرف بالتفصيل على فوائد البنجر ومنها تحسين الهضم، محاربة السرطان، خفض ضغط الدم وغيرها، وذلك بحسب ما نشر موقعpush doctor .





يخفض ضغط الدم المرتفع

يحتوي البنجر على النترات، مما يعني أنه يعزز مستويات أكسيد النيتريك في الجسم. أكسيد النيتريك - وهو غاز يتواجد بشكل طبيعي في الجسم - يأمر الأوعية الدموية لدينا بالتوسع، مما يزيد من تدفق الدم ويخفض ضغط الدم.

أظهرت دراسة أن شرب كوب واحد فقط من عصير البنجر (أو تناول كمية مماثلة) يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4-5 ملم زئبق. وهذا يجعل الشمندر مكملاً فعالاً للوقاية من بعض أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاجها.

يعالج أمراض القلب

فائدة صحية أخرى للبنجر هي مستويات النترات، والتي تم ربطها بزيادة قوة عضلاتنا - بما في ذلك القلب. ذكرت دراسة في الدورة الدموية: أن شرب كوب من عصير البنجر يحسن قوة العضلات لدى المرضى الذين يعانون من قصور القلب.

يساعد فى محاربة الخلايا السرطانية

في حين أن هناك أدلة محدودة لدعم هذا بشكل كامل، فقد أشارت الدراسات الأولية إلى أن أحد الفوائد الصحية للشمندر يمكن أن يكون له تأثير على الخلايا السرطانية.

لم يتم إجراء العديد من الدراسات حول هذه الفائدة حتى الآن، ولكن القليل منها كان واعدًا. وأظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الخلايا السرطانية تنخفض بفضل أصباغ البيتالين الموجودة في البنجر، كما وجدت دراسة أخرى على الخلايا البشرية نفس التأثير عند استخدامها ضد خلايا سرطان الثدي والبروستاتا.

يمكن أن يساعد البنجر في علاج أعراض الحالات طويلة الأمد

تمتد فوائده الصحية إلى بعض الأمراض المزمنة:

السكري

تم العثور على أن حمض ألفا ليبويك المضاد للأكسدة له علاقة بانخفاض مستويات الجلوكوز، بالإضافة إلى زيادة حساسية الأنسولين لدى مرضى السكر. كما وجد أنه يقلل من أعراض الاعتلال العصبي السكري (تلف الأعصاب).

الخَرَف

وجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي عالي النترات يمكن أن يحسن تدفق الأكسجين إلى مناطق أدمغة كبار السن - وهي مشكلة موجودة لدى البالغين المصابين بالخرف.

يساعدك البنجر في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة

المحتوى الغذائي للبنجر هو ما يجعله مفيدًا جدًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن:

السعرات الحرارية في الشمندر: 44 سعرة حرارية لكل 100 جرام من البنجر المطبوخ

2 جرام من الألياف (8% من الكمية الموصى بتناولها يومياً)

1.7 جرام من البروتين (3% من الكمية الموصى بتناولها يومياً)

عمليا لا يوجد دهون

بسبب مستوياته العالية من الألياف، فإن تناول البنجر يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع من تناول كميات أقل من الأطعمة الأخرى. ونظرًا لانخفاض محتواه من السعرات الحرارية، فإن هذا يجعل من الطعام إضافة صحية وفعالة لنظام غذائي لإنقاص الوزن.

تناول البنجر يحافظ على مستويات البوتاسيوم الصحية

يمكن أن يسبب نقص البوتاسيوم - عندما لا نستهلك ما يكفي منه - التعب ومشاكل الجهاز الهضمي والضعف.

يحتوي 100 جرام من البنجر على 9% من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، لذلك من خلال إضافته إلى نظامك الغذائي، يمكنك البدء في رؤية تحسينات في جميع هذه المجالات.