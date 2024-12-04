كيف تحافظ على صحة كليتيك؟.. أطعمة ضرورية في نظامك الغذائي اليومي

كتبت إيناس البنا

تؤدي الكلى وظائف قوية وحاسمة في أجسامنا، فهي تفرز هرمونات تتحكم في ضغط الدم، وتوازن السوائل، وتنتج البول، وتنقي الفضلات، كما تحافظ على توازن مستويات الماء والملح والمعادن في الدم، بما في ذلك الصوديوم والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.



ولأن الكلى تعمل كنظام تصفية طبيعي للجسم، فإن تناول الأطعمة المناسبة للحفاظ على صحتها أمر ضروري، حسب موقع " نيوز 18"، تعمل بعض الوجبات على تحسين وظائف الكلى بينما تعمل وجبات أخرى على إضعافها.

للحفاظ على أداء كليتيك في أفضل حالاتها، أدرج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي.

الثوم

يتمتع الثوم بخصائص مضادة للبكتيريا تساعد في علاج العديد من المشكلات الصحية كما أنه مفيد للكلى، يتمتع الثوم بنكهة لذيذة ويعزز النكهة مع كونه مفيدًا للجسم.

القرنبيط

القرنبيط غني بفيتامينات سي، وك، وب، مما يجعله مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة والألياف، بدلًا من البطاطس التقليدية، يمكنك تقديم القرنبيط المهروس المتبل جيدًا، يمكن طهي القرنبيط بالبخار أو في الميكروويف أو طبخه مع المكرونة.

الرمان

الرمان حلو المذاق وحامض وغني بمضادات الأكسدة، كما أنه يوفر العديد من الفوائد الصحية لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف وحمض الفوليك وفيتامين ك وفيتامين هـ وفيتامين ب6 والبوتاسيوم.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على خصائص مضادة للالتهابات، وباعتباره دهونًا أحادية غير مشبعة، فهو مستقر في درجات الحرارة العالية عند طهيه، يزيد استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز من كمية مضادات الأكسدة في وجباتك المفضلة.

الفلفل الحلو

يحتوي الفلفل الحلو الملون على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي وفيتامين أ، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم وله مذاق رائع في مجموعة متنوعة من الوصفات.