وزارة الصحة تكشف عن تحاليل مهمة لمواجهة الإصابة بأمراض الكلى

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان: "كل 3 شهور يجب إجراء فحص دم وبول للاطمئنان على صحة الكلى، خاصةً ممن يعانون بالسكر والضغط".

ووجهت وزارة الصحة والسكان بالنزول والكشف والاطمئنان على الصحة بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن فحص 16 مليوناً و8 آلاف و360 مواطناً، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين فى الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عاماً، ممن لديهم تاريخ مرضى مرتبط بالأمراض المزمنة.

وأضاف، أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائى وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.