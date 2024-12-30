اليوم السابع
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وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع المدعمة استعدادا لصرف مقررات يناير 2025

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 05:00 ص
وزارة التموين تمد المنافذ بالسلع المدعمة استعدادا لصرف مقررات يناير 2025 السلع التموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية استعدادا لبدء صرف  السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير 2025 أول الشهر المقبل، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة.

 

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،  كما أطلقت  مبادرة سوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة ،و ووفرت  الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين ، كميات كبيرة من جميع  السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن  ذات جودة مما أدى الى زيادة اقبال المواطنين على شراء السلع لانخفاض الأسعار  من 20 الى 30% عن الأسواق الأخرى فضلا عن تميزها بجودة عالية  .

 







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