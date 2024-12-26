اليوم السابع
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الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:44 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 26-12-2024 بمنافذ وزارة التموين

الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 26-12-2024 بمنافذ وزارة التموين الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الخميس   26- 12- 2024 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

الطماطم 8 جنيهات.
البصل الأحمر 15 جنيها.
البصل الأبيض 20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس  9 جنيها
‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها
- بطاطا 10جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 14 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 55 جنيها .
- الليمون بـ 45 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.
- البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.

الرمان 40 جنيها
الفراولة 45جنيها.

البرتقال 16 جنيها.

الجوافة 30 جنيها.







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وزارة التموين

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