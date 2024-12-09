المجمعات الاستهلاكية تستمر فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لاستمرار صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تصرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص للمواطن ضمن مقررات تموين شهر ديسمبر الجاري.

على جانب أخر توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية المنتجات للمواطنين من خلال المنافذ بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، حيث تحرص الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على تأمين وتوفير مخزون استراتيجي طوال الوقت من جميع المنتجات وطرحها بالمنافذ تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين باستمرار تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع.