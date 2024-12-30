لو ابنك مش بيحب الأكل الصحى.. حيل بسيطة عشان يحبه لازم تعرفيها

كتبت مروة محمود الياس

الأطفال في الغالب لا يحبون كل أنواع الطعام، فهم يسعون دائما لانتقاء بعض الأكلات عن الأخرى، وفقا لتقرير نُشر في موقع بارينتس الطبي المعنى بصحة الطفل والأسرة، فإن هناك الكثير من الحيل النفسية والغذائية التي يمكن من خلالها أن يصبح الطفل قادرا على تناول كافة أنواع الطعام، ويحب أكثر النوعيات التي يتجنب تناولها.

كيف يحب ابنى الطعام كله؟

وتابع التقرير أن الحيل الكثيرة التي يمكن أن تساعد في جعل الطفل يحب كل أنواع الطعام تتمثل في :