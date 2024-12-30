لو ابنك مش بيحب الأكل الصحى.. حيل بسيطة عشان يحبه لازم تعرفيها

الأطفال في الغالب لا يحبون كل أنواع الطعام، فهم يسعون دائما لانتقاء بعض الأكلات عن الأخرى، وفقا لتقرير نُشر في موقع بارينتس الطبي المعنى بصحة الطفل والأسرة، فإن هناك الكثير من الحيل النفسية والغذائية التي يمكن من خلالها أن يصبح الطفل قادرا على تناول كافة أنواع الطعام، ويحب أكثر النوعيات التي يتجنب تناولها.
كيف يحب ابنى الطعام كله؟
وتابع التقرير أن الحيل الكثيرة التي يمكن أن تساعد في جعل الطفل يحب كل أنواع الطعام تتمثل في :
- حسن من توقعاتك اليومية تجاه أكل طفلك وطبيعة الكميات التي يجب تناولها، كونى راضية ببعض الأطعمة وليس كللها
- على الطفل أن يتناول وجبات متكاملة حتى وإن كانت أقل في الكمية لكن المهم أن تكون كمكتملة العناصر الغذاية
- قدمى كما كبيرا ومتنوعا من الطعام أمام الطفل، هذه الخيارات الكثيرة تساعده على تناول المزيد من الأنواع الجديدة
- قدمى الطعام بشكل سهل مثل قطع الفاكهة، أصابع الخضراوات
- الطاولة الهادئة والسفرة العامرة تشجع طفلك على تناول الطعام وتجعله حريصا على المشاركة مع العائلة
- اجعل طفلك يلعب ويلهو حتى وهو يتناول الطعام، اجعليه يمسك بالمعكرونة جيدا ليتناولها، بعض المرح يعزز قدراته في تناول الطعام
- حسّنى من نوعيات الطعام ومذاقها وأضِفى توابل صحية
- قللى من الحلوى قدر الإمكان
- زيدى من الفواكه والخضراوات الصحية