ما الضوابط الصحية عند تناول الخضراوات والفاكهة؟

كتبت أسماء نصار

تعتبر الخضراوات والفواكه جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي، فهي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وتحمي الجسم من الأمراض.

ولكن للحصول على فوائدها الكاملة، يجب اتباع بعض الضوابط الصحية عند استهلاك الخضراوات والفواكه.

‎وتعد الخضراوات والفواكه مهمة لصحة الإنسان، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح المعدنية والسكريات والأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، لكن هناك مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها، منها:

1- اللون يجب أن يكون لامع غير باهت.

2- الرائحة تكون نفاذة لطبيعة الثمرة.

3- عدم شراء الثمار المعرضة للشمس بسبب تكسر العناصر الغذائية.

4- عدم شراء الثمار في غير موسمها.



وهناك نصائح هامة لتناول الخضر والفواكه يجب اتباعها :

1- تنويع استهلاك الخضروات والفواكه للحصول على مجموعة متنوعة من المغذيات.

2- يفضل اختيار مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه بألوان وأشكال مختلفة، حيث تحتوي كل نوع على مجموعة فريدة من العناصر الغذائية.

3- يفضل تناول الخضروات والفواكه الطازجة والموسمية قدر الإمكان.

4- يجب تجنب تناول الخضروات والفواكه المعالجة بالمواد الكيميائية أو المحافظة عليها، والاهتمام بالمنتجات العضوية إذا كانت متاحة.

5- يجب تناول كمية كافية من الخضروات والفواكه يوميًا.